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На юго-западе Москвы ограничили движение из-за закрытия участка метро

На юго-западе Москвы ограничили движение из-за закрытия участка метро

Движение ограничивают в Москве с четверга в районах Коньково, Теплый стан и Ясенево из-за закрытия участка Калужско-Рижской линии метро. РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T00:23

2021-01-21T00:23

2021-01-21T00:23

москва

московский метрополитен

общество

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Движение ограничивают в Москве с четверга в районах Коньково, Теплый стан и Ясенево из-за закрытия участка Калужско-Рижской линии метро.С 23 января по 7 февраля будет закрыт участок "Беляево" - "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии Московского метрополитена. Там идет прокладка тоннеля будущей Большой кольцевой линии, поэтому поезда будут курсировать от станции "Новые Черемушки" в центр и от станции "Беляево" на юг.Как сообщали в столичном Центре организации дорожного движения, в связи с закрытием участка "оранжевой" ветки метро, с 21 января по 9 февраля движение в районах Коньково, Теплый стан и Ясенево будет ограничено. Для проезда городского транспорта организованы обособленные выделенные полосы общей протяженностью порядка 9 километров.Выделенные полосы сделаны на следующих участках: улицы Профсоюзной от улицы Гарибальди до улицы Миклухо-Маклая; от остановки "Метро Беляево" до улицы Миклухо-Маклая (в направлении центра); улицы Миклухо-Маклая от улицы Академика Волгина до улицы Профсоюзная (в направлении улицы Профсоюзная); улицы Гарибальди от улицы Профсоюзная до улицы Новочеремушкинская в каждом направлении; улицы Гарибальди от дома 23 до улицы Профсоюзная. Проезд по этим полосам разрешен только для наземного городского транспорта. Проезд такси запрещен.Помимо этого, действующая полоса для городского транспорта на улице Профсоюзная теперь расширена до двух полос. Для движения автомобилистов остается по одной полосе в каждом направлении.Кроме того, личному автотранспорту нельзя теперь проехать по следующим участкам: улицы Миклухо-Маклая от улицы Профсоюзная до дома 43 (при движении в сторону улицы Академика Волгина); по дублеру улицы Профсоюзная от д. 98к1 до улицы Миклухо-Маклая с закрытием съездов с улицы Профсоюзная в районе д. 98к1; по боковому проезду улицы Профсоюзная в районе д. 85к1 и д. 39/25.Кроме того, личному автотранспорту запрещен выезд из следующих дворов: от домов № 98к1, 100, 102/47 на дублер улицы Профсоюзная; от домов №43к1, 55, 73, 83к3, 83А и с парковки у дома 45А на улицу Профсоюзная; выезды с АЗС в районе дома 67Ас1 и дома 84Ас1; от домов № 27к4, 29к4, 31с1 на улицу Гарибальди.Автомобилистам также запрещены следующие маневры: правый поворот с улицы Профсоюзная на Хлебобулочный проезд; развороты на улице Профсоюзная в районе дома 47 и дома 77; выезд с улицы Академика Полякова на улицу Профсоюзная; правый поворот с улицы Профсоюзная (при движении в сторону центра) на улицу Гарибальди; левый поворот с улицы Новочеремушкинская на улицу Гарибальди в сторону улицы Профсоюзная.Помимо этого, временно нельзя парковаться на следующих участках: на улице Миклухо-Маклая от улицы Академика Волгина до улицы Профсоюзная (при движении в сторону улицы Профсоюзная); на дублере улицы Профсоюзная от дома 98к1 до улицы Миклухо-Маклая (включая съезды); на боковом проезде улицы Профсоюзная в районе дома 85к1 и владения 39/25; на улице Гарибальди от улицы Профсоюзная до улицы Новочеремушкинская (в обоих направлениях); на улице Новочеремушкинская в районе дома 58 и на улице Профсоюзная в районе дома 66с1.Кроме того, с трех до двух полос ограничено движение по улице Профсоюзная при движении в сторону области перед пересечением с улицей Гарибальди, а также с трех до четырех сократят количество полос на участке улицы Профсоюзная от остановки "Метро Беляево" до улицы Миклухо-Маклая при движении в сторону центра. Съезд с дублера улицы Профсоюзная в районе дома 98к1 на это время станет односторонним.Вся информация передана в "Яндекс.Карты" и "Яндекс.Навигатор". Все ограничения опубликованы на Едином транспортном портале. Также информация размещена на электронных дорожных табло.Как сообщали в ЦОДД, за дорожной обстановкой в районе закрытых станций метро будет непрерывно следить ситуационный центр ЦОДД, а на дорогах дежурить экипажи дорожного патруля ЦОДД.При этом в зависимости от ситуации могут вводиться дополнительные ограничения.

https://realty.ria.ru/20210120/metro-1593795246.html

https://realty.ria.ru/20210118/kakhovskaya-1593484140.html

https://ria.ru/20210111/metro-1592607494.html

москва

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москва, московский метрополитен, общество