https://ria.ru/20210121/byt-v-bezopasnosti-v-moskve-otkrylis-punkty-vaktsinatsii-ot-covid-19-1593986942.html
В торговых центрах Москвы открылись пункты вакцинации от COVID-19
В торговых центрах Москвы открылись пункты вакцинации от COVID-19
В центре Москвы с 20 января заработали мобильные пункты бесплатной вакцинации от коронавируса. На выбор предлагается "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". Процедура вакцинации в передвижных пунктах также безопасна, как и в поликлинике, и соответствует всем требованиям Департамента здравоохранения и Роспотребнадзора.
2021-01-21T12:51
2021-01-21T12:51
2021-01-21T12:58
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"Быть в безопасности": в Москве открылись пункты вакцинации от COVID-19
В центре Москвы с 20 января заработали мобильные пункты бесплатной вакцинации от коронавируса. На выбор предлагается "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". Процедура вакцинации в передвижных пунктах также безопасна, как и в поликлинике, и соответствует всем требованиям Департамента здравоохранения и Роспотребнадзора.
2021-01-21T12:51
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В торговых центрах Москвы открылись пункты вакцинации от COVID-19
В центре Москвы с 20 января заработали мобильные пункты бесплатной вакцинации от коронавируса. На выбор предлагается "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". Процедура вакцинации в передвижных пунктах также безопасна, как и в поликлинике, и соответствует всем требованиям Департамента здравоохранения и Роспотребнадзора.
2021-01-21T12:51
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PT1M04S
В торговых центрах Москвы открылись пункты вакцинации от COVID-19
12:51 21.01.2021 (обновлено: 12:58 21.01.2021)
В центре Москвы с 20 января заработали мобильные пункты бесплатной вакцинации от коронавируса. На выбор предлагается "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". Процедура вакцинации в передвижных пунктах также безопасна, как и в поликлинике, и соответствует всем требованиям Департамента здравоохранения и Роспотребнадзора.