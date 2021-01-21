В торговых центрах Москвы открылись пункты вакцинации от COVID-19

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В центре Москвы с 20 января заработали мобильные пункты бесплатной вакцинации от коронавируса. На выбор предлагается "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". Процедура вакцинации в передвижных пунктах также безопасна, как и в поликлинике, и соответствует всем требованиям Департамента здравоохранения и Роспотребнадзора.