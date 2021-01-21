https://ria.ru/20210121/belorussiya-1593891650.html

"Люди не выйдут за Тихановскую". Вернется ли на родину оппонент Лукашенко

"Люди не выйдут за Тихановскую". Вернется ли на родину оппонент Лукашенко

Светлана Тихановская собирается на родину, чтобы заняться организацией новых выборов без Александра Лукашенко. Себя выдвигать не намерена, однако просит Запад... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T08:00

2021-01-21T08:00

2021-01-21T08:00

протесты в белоруссии

мария колесникова

рене фазель

дмитрий полянский

обсе

мвд белоруссии

telegram (приложение)

евросоюз

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0a/1592478089_0:207:2934:1857_1920x0_80_0_0_d2cc50e60fcbef70ab6501b446bf227d.jpg

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Светлана Тихановская собирается на родину, чтобы заняться организацией новых выборов без Александра Лукашенко. Себя выдвигать не намерена, однако просит Запад помочь. Посодействуют ли ЕС и США оппозиционерке и как отреагирует действующий президент, разбиралось РИА Новости.От политики до спорта"Я хочу безопасно вернуться домой. Но против меня возбудили два уголовных дела и объявили в международный розыск. Ситуация с Алексеем Навальным в России показала: нужна помощь международного сообщества — и прежде всего ОБСЕ", — обратилась Тихановская к послам Евросоюза.Европейские дипломаты не скупились на слова поддержки, но ничего конкретного пока не предприняли. Правда, в декабре Брюссель ввел третий пакет санкций против окружения Александра Лукашенко. В интервью российской журналистке белорусский лидер заявил, что противникам не уступит."Тихановская — это голос тех, кто ее финансирует и направляет. Сама она не способна сформулировать элементарную мысль. Ее курс определяют спецслужбы Литвы и Польши, а всем заправляют США", — высказался Лукашенко.Спокойно он отреагировал и на отказ Международной федерации хоккея проводить в Белоруссии чемпионат мира. Еще неделю назад президент федерации Рене Фазель гостил в Минске и обещал — спорт вне политики. Но позиция изменилась: чемпионат невозможен "без изменения политической ситуации в стране".Бойкот поддержала и Светлана Тихановская. Пока ее активность ограничивается громкими заявлениями. Одно из них — обещание провести новые выборы в течение сорока пяти дней. Но прежде ей важно попасть на родину."Решусь и вернусь домой"Жители Минска по-прежнему по выходным устраивают акции протеста. Правда, их значительно меньше — непросто стоять на улице в десятиградусные морозы. Изменилась и тактика. Сейчас противники Лукашенко переместились в спальные районы — локальные демарши сложнее подавлять. Тем не менее еженедельно МВД сообщает об арестах."Со стороны кажется, что ничего не происходит. Сейчас зима. Белорусы подустали и накапливают силы. Но процессы идут, к весне мы консолидируемся. Победа над режимом — в руках белорусов", — объясняла Тихановская западным журналистам.На вопрос, как долго она намерена противостоять Лукашенко из-за рубежа, ответила: "На родине против меня заведены уголовные дела. Не будет ни расследования, ни суда. Я сразу попаду в тюрьму, как мой муж или Мария Колесникова. Вернуться — значит пожертвовать собой". И тут же добавила: "Наступит день, когда я решусь на это".При этом Тихановская призывает не сравнивать себя с Колесниковой или Навальным. Она не считает себя политиком. И признает: сложно сохранить авторитет, находясь за границей. "Вы не можете нас понять, потому что вас здесь нет", — пишут мне белорусы. — Но я смотрю видео, говорю с врачами, студентами, строителями и рабочими". Своей заслугой Тихановская считает то, что доносит до мировых лидеров ситуацию на родине. Вот и накануне в телеграм-канале анонсировала онлайн-выступление в Совбезе ООН. Принять участие в дискуссии ей предложили Франция, США, Норвегия и Великобритания. Представители России и Белоруссии инициативу раскритиковали."Налицо чистой воды провокация со стороны эстонцев и других западных стран. Но нам есть чем ответить. Поэтому и Россия, и сама Белоруссия примут участие во встрече", — высказался первый зампред России при ООН Дмитрий Полянский.Аватар протестов"Тихановская объявлена в международный розыск. Вернется в Белоруссию, и ее арестуют. Правоохранительные органы объяснят, что всего лишь следуют закону. И вряд ли международное сообщество сможет отстоять ее свободу", — полагает директор Совета по международным отношениям "Минский диалог" Евгений Прейгерман.Но он не верит, что Тихановская действительно вернется в Белоруссию, и влияние экс-кандидата на протестные настроения считает незначительным."Она никогда не была лидером. Воспринималась как символ — этакий аватар или лицо оппозиции. Этот статус она сохраняет, но появились конкуренты. В Литве и Польше сидят и другие противники Лукашенко, которые борются за внимание западных партнеров. Например, создатели телеграм-канала Nexta в Варшаве. Тихановскую могут потеснить", — рассуждает Прейгерман.Недовольные режимом Лукашенко внутри Белоруссии симпатизируют Тихановской, но не воспринимают ее как политика, говорит эксперт. "Намного популярнее Мария Колесникова. Как раз из нее жизнь сделала сильного лидера, за убеждения она села в тюрьму. Тихановская такую политическую волю не проявила. Впрочем, она к этому и не стремилась".Прейгерман не исключает, что весной начнется новая волна протестов. Но не верит, что на улицы выйдут сотни тысяч людей, как прошлым летом."Внешняя реакция не поможет""Призывы Тихановской к международному сообществу наивны. Своеобразные гарантии безопасности официальный Минск ей уже дал, когда выпроводил в Литву. Сейчас в Белоруссии закручивают гайки и нивелируют протест. В этих условиях приезд Тихановской будет означать ее арест. Не поможет даже реакция международного сообщества", — полагает белорусский эксперт Денис Мельянцов.На его взгляд, лидерскими качествами она не обладает: "Если Тихановскую арестуют, люди не выйдут за нее на акции протеста. Она не поднимет волну и не поведет за собой".Максимум, что она может сделать, — и дальше доносить до мировых лидеров мнение недовольных Лукашенко. "Но важно понимать: мировые политики встречаются с ней не как с альтернативным президентом, якобы победившим на выборах. Ее воспринимают как представителя протестного электората, не более", — объясняет эксперт.Мельянцов уверен, что в наступившем году протесты в Белоруссии продолжатся. При этом он подчеркивает: если противники Лукашенко не выработают альтернативную и внятную программу реформ, то протест рано или поздно выдохнется.

https://ria.ru/20201214/diplomatiya-1588786170.html

белоруссия

норвегия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Дубинки и водометы: протесты в Белоруссии вспыхнули с новой силой В Белоруссии после инаугурации президента Александра Лукашенко 23 сентября прокатилась очередная волна протестов. Митинги приобрели агрессивный характер и сопровождались открытыми столкновениями с силовиками. Правоохранительными органами были задержаны свыше 360 человек, из них – 252 человека в Минске.В Белоруссии после инаугурации президента Александра Лукашенко 23 сентября прокатилась очередная волна протестов. Митинги приобрели агрессивный характер и сопровождались открытыми столкновениями с силовиками. Правоохранительными органами были задержаны свыше 360 человек, из них – 252 человека в Минске. 2021-01-21T08:00 true PT1M40S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария колесникова, рене фазель, дмитрий полянский, обсе, мвд белоруссии, telegram (приложение), евросоюз, белоруссия, норвегия, сша, в мире