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Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20210121/bayden-1593957826.html
СМИ отреагировали на вступление Байдена в должность президента США
СМИ отреагировали на вступление Байдена в должность президента США
Ведущие зарубежные СМИ обсуждают вступление Джо Байдена в должность президента США и его первые указы, обращая внимание на множество проблем, с которыми его... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T10:04
2021-01-21T10:04
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Ведущие зарубежные СМИ обсуждают вступление Джо Байдена в должность президента США и его первые указы, обращая внимание на множество проблем, с которыми его администрации предстоит столкнуться.В среду демократ Джо Байден принес присягу и вступил в должность президента США. Его приоритетами будут борьба с COVID, климат, расовая справедливость, экономика, здравоохранение, иммиграция и восстановление позиций США в мире, сообщил Белый дом. В первый день на посту президента Байден подписал ряд указов, включая возвращение США во Всемирную организацию здравоохранения и Парижское соглашение по климату, отмену ограничений на въезд в США представителей ряда мусульманских стран и прекращение строительства стены на границе с Мексикой.Вызовы и борьба с наследием Трампа"Байден вступил в должность 46-го президента США на фоне каскада кризисов", - такой заголовок опубликовала газета New York Times. "Господин Байден стремится немедленно отвернуться от противоречивого президентства Дональда Трампа, приглашая республиканцев присоединиться к нему в борьбе с катастрофическими национальными кризисами в социальной и экономической сферах и в области здравоохранения", - подчеркивает газета."Байден вступает в должность с осознанием неотложности в отношении (борьбы – ред.) с изменением климата, которое не имеет себе равных среди ни одного из предыдущих обитателей Белого дома, и он назначает в правительство людей, которые разделяют его взгляды", - пишет газета Washington Post."Пандемия является самой неотложной задачей, с которой сталкивается Байден и его команда, накануне его вступления в должность США достигли отметки в 400 тысяч смертей (от коронавируса – ред.)", - отмечает газета Wall Street Journal."Что должен сделать Джо Байден в свои первые 100 дней?" - задается вопросом газета USA Today. "Самая важная вещь, которую Джо Байден может сделать в его первые 100 дней, это слушать", - считает газета USA Today, отмечая, что это является хорошим способом получить информацию, снять напряжение и усмирить критиков.Немецкое издание Spiegel назвало инаугурацию Байдена "перезаписью плохих воспоминаний". Оно считает, что его вступление в должность запустило процесс "перезаписи" плохих воспоминаний, которые остались в памяти после штурма Капитолия. Байден планирует стремительный старт: не только отказ от повестки Трампа, но и расстановку собственных приоритетов. Президентство Трампа называют "националистическим, антинаучным и ксенофобским", ему противопоставляется современная, направленная в будущее политика Байдена.Издание Frankfurter Allgemeine Zeitung также пишет о резком отказе от курса Трампа.Популярная испанская газета Mundo отметила, что Байден начал свое президентство с подписания новых указов. Издание отмечает, что "этими инициативами новый президент США в значительной степени разрушает наследие свое предшественника Дональда Трампа".Призыв к единству и стремление начать все с началаКак пишет французская газета Figaro, Байден, с инаугурацией которого "начался новый эпизод планетарного сериала, которым стала американская политика", "пообещал объединить Америку". "После вывернутого на изнанку мира Дональда Трампа, в котором поддерживались жесткие порядки и с демократиями обращались грубо, Джо Байден обещает вернуть мир на лицевую сторону, где союзники будут партнерами, вернется многосторонний диалог и будут продвигаться "качества", которые отличают "хороших парней от плохих", - написало издание в своей редакционной статье."В первый день в Белом доме Джо Байден демонстрирует стремление к национальному единству", - подчеркивает Monde.Испанская газета Pais пишет, что США "попрощались с эпохой Дональда Трампа и начали новое путешествие с приходом Байдена". Издание отметило, что новый президент США выступил за "единство" граждан в особенно неспокойный исторический момент, приветствуя в ходе инаугурации победу демократии и призывая американцев "начать все сначала"."Страна наконец вздохнула", - так пишет о приходе к власти в США испанская газета Vanguardia.Немецкое издание Zeit отмечает, что Байден призвал Америку к единству, и это именно та речь, в которой так нуждалась страна, прямой ответ Дональду Трампу.Первые инициативыИспанская газета Confidencial обратила внимание, что помимо призыва к единению нации Байден в ходе своего обращения к американцам сосредоточил внимание на необходимости "залечить раны", в том числе победить коронавирус и положить конец экстремизму, который в последние годы поселился в глубоко разделенном американском обществе.Как пишет газета Guardian, Байден "отметил начало своего президентства подписанием целого ряда указов по ряду вопросов, включая COVID-19, окружающую среду, иммиграцию и этику". "Нет ничего необычного в том, что пришедший президент принимает акты исполнительной власти сразу после вступления в должность, этот шаг должен показать нации, что только что вступивший в должность президент принимается за работу. Но размах и объем немедленных указов Байдена подчеркивают, как быстро новый президент намерен действовать в борьбе с пандемией COVID-19 и в том, чтобы закрыть страницу правления Трампа", - отмечает издание."В 17 указах, меморандумах и прокламациях, подписанных через несколько часов после своей инаугурации, президент Байден быстро предпринял действия, чтобы свергнуть политику администрации Трампа, которая, по словам его помощников, нанесла "величайший ущерб" нации", - пишет New York Times. Газета отмечает, что несмотря на инаугурационную речь, в которой содержится призыв к единству и компромиссу, первые действия Байдена на посту президента четко направлены на то, чтобы "отмести" ответные меры бывшего президента Трампа на пандемию, обратить вспять его экологическую повестку дня, свернуть его антииммиграционную политику, оказать поддержку пошатнувшейся экономической ситуации.Газета Wall Street Journal подчеркивает, что Байден в первый день на посту президента подписал указов и актов больше, чем "любой другой его современный предшественник, никто из них не подписал больше одного". Вместе с тем колумнист издания Джеральд Ф. Сейб подчеркивает, что поскольку некоторые представители Республиканской партии уже высказались против новых указов Байдена, "возможно, уже началась идеологическая война между левыми и правыми".
https://ria.ru/20210120/bayden-1593720707.html
https://ria.ru/20210121/ukazy-1593935895.html
https://ria.ru/20210121/pismo-1593935061.html
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире

СМИ отреагировали на вступление Байдена в должность президента США

10:04 21.01.2021
 
© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Джо Байден с супругой Джилл у Белого дома
Президент США Джо Байден с супругой Джилл у Белого дома - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© REUTERS / Tom Brenner
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Ведущие зарубежные СМИ обсуждают вступление Джо Байдена в должность президента США и его первые указы, обращая внимание на множество проблем, с которыми его администрации предстоит столкнуться.
В среду демократ Джо Байден принес присягу и вступил в должность президента США. Его приоритетами будут борьба с COVID, климат, расовая справедливость, экономика, здравоохранение, иммиграция и восстановление позиций США в мире, сообщил Белый дом. В первый день на посту президента Байден подписал ряд указов, включая возвращение США во Всемирную организацию здравоохранения и Парижское соглашение по климату, отмену ограничений на въезд в США представителей ряда мусульманских стран и прекращение строительства стены на границе с Мексикой.

Вызовы и борьба с наследием Трампа

"Байден вступил в должность 46-го президента США на фоне каскада кризисов", - такой заголовок опубликовала газета New York Times. "Господин Байден стремится немедленно отвернуться от противоречивого президентства Дональда Трампа, приглашая республиканцев присоединиться к нему в борьбе с катастрофическими национальными кризисами в социальной и экономической сферах и в области здравоохранения", - подчеркивает газета.
"Байден вступает в должность с осознанием неотложности в отношении (борьбы – ред.) с изменением климата, которое не имеет себе равных среди ни одного из предыдущих обитателей Белого дома, и он назначает в правительство людей, которые разделяют его взгляды", - пишет газета Washington Post.
Избранный президент США Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
Вчера, 08:00
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"Пандемия является самой неотложной задачей, с которой сталкивается Байден и его команда, накануне его вступления в должность США достигли отметки в 400 тысяч смертей (от коронавируса – ред.)", - отмечает газета Wall Street Journal.
"Что должен сделать Джо Байден в свои первые 100 дней?" - задается вопросом газета USA Today. "Самая важная вещь, которую Джо Байден может сделать в его первые 100 дней, это слушать", - считает газета USA Today, отмечая, что это является хорошим способом получить информацию, снять напряжение и усмирить критиков.
Немецкое издание Spiegel назвало инаугурацию Байдена "перезаписью плохих воспоминаний". Оно считает, что его вступление в должность запустило процесс "перезаписи" плохих воспоминаний, которые остались в памяти после штурма Капитолия. Байден планирует стремительный старт: не только отказ от повестки Трампа, но и расстановку собственных приоритетов. Президентство Трампа называют "националистическим, антинаучным и ксенофобским", ему противопоставляется современная, направленная в будущее политика Байдена.
Байден подписывает указы в Белом доме - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
01:59
Байден отменил указы Трампа о ВОЗ и Парижском соглашении по климату
Издание Frankfurter Allgemeine Zeitung также пишет о резком отказе от курса Трампа.
Популярная испанская газета Mundo отметила, что Байден начал свое президентство с подписания новых указов. Издание отмечает, что "этими инициативами новый президент США в значительной степени разрушает наследие свое предшественника Дональда Трампа".

Призыв к единству и стремление начать все с начала

Как пишет французская газета Figaro, Байден, с инаугурацией которого "начался новый эпизод планетарного сериала, которым стала американская политика", "пообещал объединить Америку". "После вывернутого на изнанку мира Дональда Трампа, в котором поддерживались жесткие порядки и с демократиями обращались грубо, Джо Байден обещает вернуть мир на лицевую сторону, где союзники будут партнерами, вернется многосторонний диалог и будут продвигаться "качества", которые отличают "хороших парней от плохих", - написало издание в своей редакционной статье.
"В первый день в Белом доме Джо Байден демонстрирует стремление к национальному единству", - подчеркивает Monde.
Репортаж о выборах в США - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
01:29
Байден рассказал о письме Трампа
Испанская газета Pais пишет, что США "попрощались с эпохой Дональда Трампа и начали новое путешествие с приходом Байдена". Издание отметило, что новый президент США выступил за "единство" граждан в особенно неспокойный исторический момент, приветствуя в ходе инаугурации победу демократии и призывая американцев "начать все сначала".
"Страна наконец вздохнула", - так пишет о приходе к власти в США испанская газета Vanguardia.
Немецкое издание Zeit отмечает, что Байден призвал Америку к единству, и это именно та речь, в которой так нуждалась страна, прямой ответ Дональду Трампу.

Первые инициативы

Испанская газета Confidencial обратила внимание, что помимо призыва к единению нации Байден в ходе своего обращения к американцам сосредоточил внимание на необходимости "залечить раны", в том числе победить коронавирус и положить конец экстремизму, который в последние годы поселился в глубоко разделенном американском обществе.
Как пишет газета Guardian, Байден "отметил начало своего президентства подписанием целого ряда указов по ряду вопросов, включая COVID-19, окружающую среду, иммиграцию и этику". "Нет ничего необычного в том, что пришедший президент принимает акты исполнительной власти сразу после вступления в должность, этот шаг должен показать нации, что только что вступивший в должность президент принимается за работу. Но размах и объем немедленных указов Байдена подчеркивают, как быстро новый президент намерен действовать в борьбе с пандемией COVID-19 и в том, чтобы закрыть страницу правления Трампа", - отмечает издание.
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"В 17 указах, меморандумах и прокламациях, подписанных через несколько часов после своей инаугурации, президент Байден быстро предпринял действия, чтобы свергнуть политику администрации Трампа, которая, по словам его помощников, нанесла "величайший ущерб" нации", - пишет New York Times. Газета отмечает, что несмотря на инаугурационную речь, в которой содержится призыв к единству и компромиссу, первые действия Байдена на посту президента четко направлены на то, чтобы "отмести" ответные меры бывшего президента Трампа на пандемию, обратить вспять его экологическую повестку дня, свернуть его антииммиграционную политику, оказать поддержку пошатнувшейся экономической ситуации.
Газета Wall Street Journal подчеркивает, что Байден в первый день на посту президента подписал указов и актов больше, чем "любой другой его современный предшественник, никто из них не подписал больше одного". Вместе с тем колумнист издания Джеральд Ф. Сейб подчеркивает, что поскольку некоторые представители Республиканской партии уже высказались против новых указов Байдена, "возможно, уже началась идеологическая война между левыми и правыми".
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