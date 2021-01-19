https://ria.ru/20210119/zhirinovskiy-1593690550.html
Жириновский считает, что мог бы стать президентом Украины
Жириновский считает, что мог бы стать президентом Украины
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что мог бы стать президентом Украины, если бы участвовал в выборах в этой стране. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T15:09
2021-01-19T15:09
2021-01-19T15:09
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владимир жириновский
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что мог бы стать президентом Украины, если бы участвовал в выборах в этой стране."Обязательно. За меня проголосовали бы и русские, и украинцы", - заявил Жириновский в эфире телеканала "Россия 1", отвечая на вопрос, смог бы он победить, если бы гипотетически была возможность ему баллотироваться на Украине.По его словам, всем надоела эта "возня", когда гибнет страна, экономика."Весь мир встал в очередь на вакцину - и нашу, и другие. А только на Украине нет вакцины. Смешно, рядом Россия, им предлагают - берите, даже бесплатно, (но) нет", - подчеркнул он.Также Жириновский добавил, что нельзя людей насильно заставлять учить чужой язык."Ведь они (украинское правительство) запрещают русский язык, насильственно пытаются заставить говорить русских на украинском. Но так делали большевики с 20-ого по 40-ой. Чем закончилось все? Советская власть рухнула на Украине и у нас", - уточнил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20210118/zhirinovskiy-1593525244.html
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лдпр, владимир жириновский, украина, в мире