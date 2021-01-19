https://ria.ru/20210119/zhelanie-1593650025.html

Глава Минпросвещения исполнил желание школьника побывать в Великом Устюге

Глава Минпросвещения исполнил желание школьника побывать в Великом Устюге

Министр просвещения Сергей Кравцов принял участие в акции "Елка желаний" и исполнил мечту второклассника из Пермского края Никиты Останина, сообщила... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T12:10

2021-01-19T12:10

2021-01-19T15:29

елка желаний

хорошие новости

сергей кравцов

дед мороз

великий устюг

пермский край

общество

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Министр просвещения Сергей Кравцов принял участие в акции "Елка желаний" и исполнил мечту второклассника из Пермского края Никиты Останина, сообщила пресс-служба ведомства.Мальчик мечтал побывать в Великом Устюге и встретиться с Дедом Морозом. Организовали поездку сотрудники Министерства образования и науки Пермского края и департамента образования Вологодской области. Отмечается, что Никита и его мама провели два дня во владениях Деда Мороза. Мальчик познакомился со сказочными героями, побывал на мастер-классах в вотчине волшебника, увидел город Великий Устюг, пообщался с Дедом Морозом и загадал еще одно желание.Цель акции "Елка желаний" — подарить ощущение новогоднего праздника тем, кому сейчас трудно. В ней могут принимать участие дети-сироты и дети из семей с доходом ниже прожиточного минимума, а также пожилые люди с угрожающим жизни состоянием здоровья и люди с ограниченными возможностями. Акция проводится в преддверии Нового года ежегодно с 2018 года. За два года были исполнены около восьми тысяч желаний. В 2020 году проект был запущен в третий раз.

https://ria.ru/20201228/vertolet-1591227447.html

великий устюг

пермский край

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елка желаний, сергей кравцов, дед мороз, великий устюг, пермский край, общество