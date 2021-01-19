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Наука
https://ria.ru/20210119/zharenoe-1593601471.html
Ученые оценили вред жареной пищи для сердечно-сосудистой системы
Ученые оценили вред жареной пищи для сердечно-сосудистой системы
Прием жареной пищи связан с повышенным риском серьезных сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта, говорится в сводном анализе, опубликованном китайскими... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T03:30
2021-01-19T03:30
наука
здоровье
китай
питание
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Прием жареной пищи связан с повышенным риском серьезных сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта, говорится в сводном анализе, опубликованном китайскими учеными в журнале Heart.Известно, что так называемая западная диета увеличивает риск развития ожирения, диабета второго типа и гипертонии. Китайские ученые решили выяснить, насколько вредна жареная пища, входящая в состав питания в западном стиле, для сердечно-сосудистой системы.Авторы проанализировали результаты шести исследований, в которых приняли участие более 754 тысяч человек. Средний срок наблюдения за участниками составил 9,5 лет. За это время среди них зафиксировали 36 727 серьезных сердечно-сосудистых событий, таких как сердечный приступ или инсульт, а также 85 906 смертей.Ученые обнаружили четкую линейную связь между количеством потребляемой жареной пищи и серьезными сердечно-сосудистыми событиями, ишемической болезнью сердца и сердечной недостаточностью. Оказалось, что с каждыми дополнительными 114 граммами жареных продуктов в неделю эти риски увеличиваются соответственно на 3, 2 и 12 процентов. Однако связь потребления жареной пищи с повышенным риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний не выявили.Среди людей, которые потребляли максимальное количество жареной пищи риск сердечно-сосудистых событий был на 28 процентов выше по сравнению с контрольной группой, риск ишемической болезни сердца — на 22 процента, а риск развития сердечной недостаточности — на 37 процентов.Исследователи отмечают, что причина этой связи для них пока остается неясной, но ученые предлагают несколько возможных объяснений.Во-первых, жареные продукты повышают потребление энергии из-за содержания в них жира и генерируют вредные трансжирные кислоты из гидрогенизированных растительных масел, которые часто используются при приготовлении. Во-вторых, жарка сопровождается образованием побочных химических продуктов, участвующих в воспалительных реакциях организма. Кроме того такие продукты фастфуда, как жареный цыпленок и картофель фри обычно содержат много соли и часто сопровождаются сахаросодержащими напитками.Авторы признают, что их результаты следует считать предварительными, так как некоторые исследования включали только один тип жареных продуктов, например рыбу, картофель или закуски, а не общее потребление жареной пищи. Поэтому оценку рисков, вероятно, следует скорректировать в сторону повышения.К тому же во всех случаях ученые полагались на честность и память участников — факторы, которые следует принимать во внимание при интерпретации результатов, предупреждают исследователи.
https://ria.ru/20210114/kofe-1593000669.html
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здоровье, китай, питание

Ученые оценили вред жареной пищи для сердечно-сосудистой системы

03:30 19.01.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПовар на кухне ресторана
Повар на кухне ресторана - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Прием жареной пищи связан с повышенным риском серьезных сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта, говорится в сводном анализе, опубликованном китайскими учеными в журнале Heart.
Известно, что так называемая западная диета увеличивает риск развития ожирения, диабета второго типа и гипертонии. Китайские ученые решили выяснить, насколько вредна жареная пища, входящая в состав питания в западном стиле, для сердечно-сосудистой системы.
Авторы проанализировали результаты шести исследований, в которых приняли участие более 754 тысяч человек. Средний срок наблюдения за участниками составил 9,5 лет. За это время среди них зафиксировали 36 727 серьезных сердечно-сосудистых событий, таких как сердечный приступ или инсульт, а также 85 906 смертей.
Ученые обнаружили четкую линейную связь между количеством потребляемой жареной пищи и серьезными сердечно-сосудистыми событиями, ишемической болезнью сердца и сердечной недостаточностью. Оказалось, что с каждыми дополнительными 114 граммами жареных продуктов в неделю эти риски увеличиваются соответственно на 3, 2 и 12 процентов. Однако связь потребления жареной пищи с повышенным риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний не выявили.
Среди людей, которые потребляли максимальное количество жареной пищи риск сердечно-сосудистых событий был на 28 процентов выше по сравнению с контрольной группой, риск ишемической болезни сердца — на 22 процента, а риск развития сердечной недостаточности — на 37 процентов.
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Исследователи отмечают, что причина этой связи для них пока остается неясной, но ученые предлагают несколько возможных объяснений.
Во-первых, жареные продукты повышают потребление энергии из-за содержания в них жира и генерируют вредные трансжирные кислоты из гидрогенизированных растительных масел, которые часто используются при приготовлении.
Во-вторых, жарка сопровождается образованием побочных химических продуктов, участвующих в воспалительных реакциях организма. Кроме того такие продукты фастфуда, как жареный цыпленок и картофель фри обычно содержат много соли и часто сопровождаются сахаросодержащими напитками.
Авторы признают, что их результаты следует считать предварительными, так как некоторые исследования включали только один тип жареных продуктов, например рыбу, картофель или закуски, а не общее потребление жареной пищи. Поэтому оценку рисков, вероятно, следует скорректировать в сторону повышения.
К тому же во всех случаях ученые полагались на честность и память участников — факторы, которые следует принимать во внимание при интерпретации результатов, предупреждают исследователи.
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