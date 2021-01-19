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СМИ: сильное землетрясение в Аргентине вызвало панику у жителей
СМИ: сильное землетрясение в Аргентине вызвало панику у жителей
Сильное землетрясение вызвало панику среди жителей аргентинской провинции Сан-Хуан и привело к частичному отключению света, сообщает местное издание Tiempo de... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T06:41
2021-01-19T06:41
2021-01-19T06:41
сан-хуан (аргентина)
аргентина
буэнос-айрес (город)
землетрясение
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 19 янв – РИА Новости. Сильное землетрясение вызвало панику среди жителей аргентинской провинции Сан-Хуан и привело к частичному отключению света, сообщает местное издание Tiempo de San Juan.По уточненным данным сейсмологической службы Аргентины, толчки магнитудой 6,5 произошли на глубине 8 километров. Затем последовали повторные толчки, но уже на большой глубине и с меньшей магнитудой (4,4).Эпицентр пришелся на город Медиа Агуа. От толчков включилась сигнализация у машин, попадали предметы в домах, люди выбежали на улицы.Землетрясение ощущалось не только в провинции Сан-Хуан, но и в соседних регионах. И даже в Буэнос-Айресе, который находится в тысяче километров от эпицентра.В 1944 году в Сан-Хуане произошло сильнейшее землетрясение магнитудой свыше 7, в результате которого погибли 10 тысяч человек. В 1977 году снова были зафиксированы сильные толчки, но тогда скончались свыше 60 человек.
https://ria.ru/20210118/zhertvy-1593447774.html
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сан-хуан (аргентина), аргентина, буэнос-айрес (город), землетрясение, в мире