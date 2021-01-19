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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210119/zayavka-1593705909.html
Жители Подмосковья смогут подать заявку на социальную помощь онлайн
Жители Подмосковья смогут подать заявку на социальную помощь онлайн
Жителям Московской области начали оказывать социальную помощь в онлайн-режиме. Пользователи Сети могут оставить заявку на портале госуслуг, сообщил телеканал... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T16:50
2021-01-19T16:50
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Жителям Московской области начали оказывать социальную помощь в онлайн-режиме. Пользователи Сети могут оставить заявку на портале госуслуг, сообщил телеканал "360".Министр госуправления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар уточнил, что ответ на запрос придет в течение одного рабочего дня. В сервисе предлагается оставить обращение по вопросам бесплатного питания, одежды и обуви, а также временного жилья."Ранее подать заявление на получение срочных социальных услуг удавалось лишь при личном обращении в МФЦ", – напомнил Рымар.Чтобы оставить заявку, необходим лишь паспорт. На сайте нужно заполнить электронную форму заявления. Важно указать личные данные и определиться с видом срочной помощи. Также требуется указать МФЦ для получения результатов и приложить копию своего паспорта.
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московская область (подмосковье)

Жители Подмосковья смогут подать заявку на социальную помощь онлайн

16:50 19.01.2021
 
© РИА Новости / Максим БогодвидПожилая женщина за компьютером
Пожилая женщина за компьютером - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Жителям Московской области начали оказывать социальную помощь в онлайн-режиме. Пользователи Сети могут оставить заявку на портале госуслуг, сообщил телеканал "360".
Министр госуправления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар уточнил, что ответ на запрос придет в течение одного рабочего дня. В сервисе предлагается оставить обращение по вопросам бесплатного питания, одежды и обуви, а также временного жилья.
"Ранее подать заявление на получение срочных социальных услуг удавалось лишь при личном обращении в МФЦ", – напомнил Рымар.
Чтобы оставить заявку, необходим лишь паспорт. На сайте нужно заполнить электронную форму заявления. Важно указать личные данные и определиться с видом срочной помощи. Также требуется указать МФЦ для получения результатов и приложить копию своего паспорта.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
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