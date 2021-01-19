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Жители Подмосковья смогут подать заявку на социальную помощь онлайн

Жители Подмосковья смогут подать заявку на социальную помощь онлайн

Жителям Московской области начали оказывать социальную помощь в онлайн-режиме. Пользователи Сети могут оставить заявку на портале госуслуг, сообщил телеканал... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T16:50

2021-01-19T16:50

2021-01-19T16:50

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Жителям Московской области начали оказывать социальную помощь в онлайн-режиме. Пользователи Сети могут оставить заявку на портале госуслуг, сообщил телеканал "360".Министр госуправления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар уточнил, что ответ на запрос придет в течение одного рабочего дня. В сервисе предлагается оставить обращение по вопросам бесплатного питания, одежды и обуви, а также временного жилья."Ранее подать заявление на получение срочных социальных услуг удавалось лишь при личном обращении в МФЦ", – напомнил Рымар.Чтобы оставить заявку, необходим лишь паспорт. На сайте нужно заполнить электронную форму заявления. Важно указать личные данные и определиться с видом срочной помощи. Также требуется указать МФЦ для получения результатов и приложить копию своего паспорта.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)