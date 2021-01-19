https://ria.ru/20210119/zakonoproekt-1593745761.html

Пушкина увидела много противоречий в проекте о суррогатном материнстве

Пушкина увидела много противоречий в проекте о суррогатном материнстве

Замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина рассказала РИА Новости, что в разработанном группой депутатов законопроекте о... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T20:38

2021-01-19T20:38

2021-01-19T20:38

оксана пушкина

петр толстой

госдума рф

общество

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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина рассказала РИА Новости, что в разработанном группой депутатов законопроекте о регулировании вопросов суррогатного материнства "много противоречий", свои замечания по проекту она планирует озвучить 20 января в ходе депутатских слушаний.Законопроект о регулировании вопросов суррогатного материнства (есть у РИА Новости) разработан группой депутатов Госдумы. В проекте предлагается дать право на "применение технологий суррогатного материнства" только гражданам РФ, состоящим в зарегистрированном браке мужчине и женщине не старше 55 лет. Проект также вводит норму о запрете рекламы услуг в сфере суррогатного материнства."Замечаний по проекту много. И противоречий в тексте достаточно. Завтра я озвучу их в ходе слушаний", - сообщила Пушкина. Она напомнила, что проект будет обсуждаться в Думе 20 января на парламентских слушаниях, модератором будет вице-спикер Петр Толстой.В частности, Пушкина обратила внимание на приведенные в документах к проекту данные о 60 тысячах детей, рожденных в РФ и вывезенных иностранцами "за период отсутствия запретительной нормы для усыновления российских детей иностранными гражданами". "Складывается впечатление, что единственная, неизвестно откуда взявшаяся цифра - это все дети, рожденные суррогатными матерями за неопределенный период времени, а ведь это огромная цифра", - заметила депутат.Пушкина отметила, что в пояснительной записке говорится о "громких делах", возникающих "в связи с мошенничеством, обманом как заказчиков, так и суррогатных матерей, фальсификациями, злоупотреблениями". "В данном случае, если следовать логике неизвестных депутатов-соавторов, должен быть внесен целый пакет поправок, в том числе и в УК РФ, предусматривающий уголовную ответственность биологических родителей и суррогатной матери за неисполнение своих обязанностей или отказ от исполнения условий договора. Или ответственность будет все-таки гражданско-правовая?" – задалась вопросом парламентарий.Депутат недоумевает, почему думский комитет по вопросам семьи, женщин и детей является комитетом-исполнителем по этому законопроекту. "Ведь ни сам проект закона, ни пояснительная записка не отсылают нас к нормам, касающимся напрямую семейного законодательства. А вот комитет Государственной Думы по охране здоровья и комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции будут являться всего лишь комитетами-соисполнителями, хотя должны быть профильными в этом вопросе", - заметила Пушкина.По ее мнению, законопроект может повлечь нарушение конституционных прав человека - на равенство всех перед законом и судом, так как "ограничивает в праве на материнство и отцовство людей, не находящихся в браке". "Семья, брак и рождение детей являются частным делом участников семейных правоотношений. Право на отцовство является таким же естественным, как и право женщины на материнство. Нужно понимать, что если одинокий мужчина воспользовался услугой вспомогательных репродуктивных технологий, то нет никаких оснований причислять его к нетрадиционной ориентации", - полагает Пушкина.Вопросы у депутата вызвали возрастные рамки для тех, кто может воспользоваться правом на применение технологий суррогатного материнства – это граждане не старше 55 лет и не младше 25 лет. "Выбор такой возрастной категории непонятен. Статья 13 Семейного кодекса устанавливает брачный возраст - 18 лет, возраст молодежи повысили до 35 лет, пенсионный возраст увеличили до 60 и 65 соответственно, а стать родителями малыша, выношенного суррогатной матерью, все равно можно только с 25 до 55 лет", - отметила депутат.Пушкина не согласна с нормой о праве воспользоваться суррогатными технологиями лишь женщинам, которые не могут родить ребенка по медицинским показаниям. "Давно известно, что некоторые женщины хотят стать матерями, но при этом не хотят самостоятельно вынашивать и рожать детей по разным причинам. Создание данной нормы может привести к множественным нарушениям, имеющим коррупционную составляющую", - считает депутат. По ее мнению, "отсутствие брачных отношений не означает, что мужчина или женщина не могут иметь детей".

https://ria.ru/20201211/materinstvo-1588701702.html

https://ria.ru/20201207/pravo-1587966180.html

https://ria.ru/20201216/agenstvo-1589496348.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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оксана пушкина, петр толстой, госдума рф, общество