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Кандидата в министры финансов США беспокоят "тенденции бюджета"
Кандидата в министры финансов США беспокоят "тенденции бюджета"
Долговременные тенденции бюджета США "вызывают беспокойство", но важно справиться с пандемией и инвестировать в будущее, заявила на слушаниях в сенате кандидат... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T20:17
2021-01-19T20:18
министерство финансов сша
джанет йеллен
джо байден
сша
экономика
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ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Долговременные тенденции бюджета США "вызывают беспокойство", но важно справиться с пандемией и инвестировать в будущее, заявила на слушаниях в сенате кандидат на пост министра финансов США Джанет Йеллен."Я согласна, что необходимо, чтобы мы вернули федеральный бюджет на устойчивый путь, и чтобы мы ответственно обеспечили лучшее будущее для будущих поколений своими действиями по дефициту и долгу", - сказала Йеллен.По словам Йеллен, необходимо инвестировать прежде всего в инфраструктуру, экологически чистое производство и человеческий капитал.Конгресс США выделил уже более 4 триллионов долларов на поддержку экономики, администрация Джо Байдена предложила добавить к ним еще примерно 2 триллиона долларов и разработать потенциальный новый триллионный пакет поддержки.
https://ria.ru/20210119/sanktsii-1593740310.html
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министерство финансов сша, джанет йеллен, джо байден, сша, экономика

Кандидата в министры финансов США беспокоят "тенденции бюджета"

20:17 19.01.2021 (обновлено: 20:18 19.01.2021)
 
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteДжанет Йеллен
Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Долговременные тенденции бюджета США "вызывают беспокойство", но важно справиться с пандемией и инвестировать в будущее, заявила на слушаниях в сенате кандидат на пост министра финансов США Джанет Йеллен.
"Я согласна, что необходимо, чтобы мы вернули федеральный бюджет на устойчивый путь, и чтобы мы ответственно обеспечили лучшее будущее для будущих поколений своими действиями по дефициту и долгу", - сказала Йеллен.

Самое важное, что мы можем сделать для того, чтобы поставить бюджет на устойчивый путь развития, - это разгромить пандемию, помочь американцам и затем сделать долгосрочные инвестиции для роста экономики.

Глава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен. Архивное фото
Джанет Йеллен
кандидат на пост министра финансов США
По словам Йеллен, необходимо инвестировать прежде всего в инфраструктуру, экологически чистое производство и человеческий капитал.
Конгресс США выделил уже более 4 триллионов долларов на поддержку экономики, администрация Джо Байдена предложила добавить к ним еще примерно 2 триллиона долларов и разработать потенциальный новый триллионный пакет поддержки.
Глава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
Вчера, 20:01
Кандидат на пост главы Минфина США пообещала пересмотр режима санкций
 
Министерство финансов СШАДжанет ЙелленДжо БайденСШАЭкономика
 
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