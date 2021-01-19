https://ria.ru/20210119/yellen-1593742463.html
Кандидата в министры финансов США беспокоят "тенденции бюджета"
Кандидата в министры финансов США беспокоят "тенденции бюджета"
Долговременные тенденции бюджета США "вызывают беспокойство", но важно справиться с пандемией и инвестировать в будущее, заявила на слушаниях в сенате кандидат... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T20:17
2021-01-19T20:17
2021-01-19T20:18
министерство финансов сша
джанет йеллен
джо байден
сша
экономика
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ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Долговременные тенденции бюджета США "вызывают беспокойство", но важно справиться с пандемией и инвестировать в будущее, заявила на слушаниях в сенате кандидат на пост министра финансов США Джанет Йеллен."Я согласна, что необходимо, чтобы мы вернули федеральный бюджет на устойчивый путь, и чтобы мы ответственно обеспечили лучшее будущее для будущих поколений своими действиями по дефициту и долгу", - сказала Йеллен.По словам Йеллен, необходимо инвестировать прежде всего в инфраструктуру, экологически чистое производство и человеческий капитал.Конгресс США выделил уже более 4 триллионов долларов на поддержку экономики, администрация Джо Байдена предложила добавить к ним еще примерно 2 триллиона долларов и разработать потенциальный новый триллионный пакет поддержки.
https://ria.ru/20210119/sanktsii-1593740310.html
сша
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министерство финансов сша, джанет йеллен, джо байден, сша, экономика