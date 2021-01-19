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Януковича не стали заочно арестовывать по делу о "Межигорье"
Януковича не стали заочно арестовывать по делу о "Межигорье"
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины отказала Специализированной антикоррупционной прокуратуре в заочном аресте экс-президента Виктора... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T18:01
2021-01-19T18:01
2021-01-19T18:01
виктор янукович
украина
в мире
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КИЕВ, 19 янв - РИА Новости. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины отказала Специализированной антикоррупционной прокуратуре в заочном аресте экс-президента Виктора Януковича по делу о незаконном завладении резиденцией "Межигорье", сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе адвокатской фирмы Aver lex, которая представляет интересы Януковича.Высший антикоррупционный суд Украины 26 октября 2020 года отказался заочно арестовать Януковича по этому делу. В суде объяснили, что причинами отказа стали нарушение правил объявления подозреваемого в международный розыск, а также то, что на момент подачи заявления об избрании меры пресечения органы досудебного расследования не возобновили расследование в этом деле, как того требует законодательство. Тогда прокуратура обжаловала такое решение."Коллегия судей отказала Специализированной антикоррупционной прокуратуре в заочном аресте Виктора Федоровича", - сказал представитель пресс-службы адвокатской фирмы.По ее данным, такое решение принято в связи с тем, что Янукович не объявлен в международный розыск, а это является обязательным условием для заочного ареста."Межигорье" до 2007 года находилось в госсобственности. В 2007 году резиденция была передана в собственность Януковичу, по версии следствия, с нарушением закона. В 2018 году киевский суд передал "Межигорье" в управление агентству по возвращению активов.
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виктор янукович, украина, в мире
КИЕВ, 19 янв - РИА Новости.
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины
отказала Специализированной антикоррупционной прокуратуре в заочном аресте экс-президента Виктора Януковича
по делу о незаконном завладении резиденцией "Межигорье", сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе адвокатской фирмы Aver lex, которая представляет интересы Януковича.
Высший антикоррупционный суд Украины 26 октября 2020 года отказался заочно арестовать Януковича по этому делу. В суде объяснили, что причинами отказа стали нарушение правил объявления подозреваемого в международный розыск, а также то, что на момент подачи заявления об избрании меры пресечения органы досудебного расследования не возобновили расследование в этом деле, как того требует законодательство. Тогда прокуратура обжаловала такое решение.
"Коллегия судей отказала Специализированной антикоррупционной прокуратуре в заочном аресте Виктора Федоровича", - сказал представитель пресс-службы адвокатской фирмы.
По ее данным, такое решение принято в связи с тем, что Янукович не объявлен в международный розыск, а это является обязательным условием для заочного ареста.
"Межигорье" до 2007 года находилось в госсобственности. В 2007 году резиденция была передана в собственность Януковичу, по версии следствия, с нарушением закона. В 2018 году киевский суд передал "Межигорье" в управление агентству по возвращению активов.