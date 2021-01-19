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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20210119/vystavki-1593656599.html
Компании Москвы примут участие в шести международных выставках
Компании Москвы примут участие в шести международных выставках
Столичные промышленные компании в 2021 году смогут принять участие в шести международных выставках, которые пройдут в Италии, Катаре, Саудовской Аравии,... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T12:54
2021-01-19T12:54
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Столичные промышленные компании в 2021 году смогут принять участие в шести международных выставках, которые пройдут в Италии, Катаре, Саудовской Аравии, Узбекистане, Азербайджане и Руанде, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Организатором коллективных экспозиций предприятий Москвы станет Центр поддержки и развития экспорта "Моспром". Участие в выставках планируется как онлайн, так и офлайн, формат будет зависеть от эпидемиологической обстановки в стране и в мире, отмечается в сообщении.Он уточнил, что в апреле коллективный стенд столичных производителей планируется организовать на строительной выставке Project Qatar 2021 в Катаре, а в мае - на выставке косметической промышленности Cosmoprof Worldwide Bologna в Италии.В свою очередь, руководитель ДИПП Александр Прохоров добавил, что столичные производители из сфер энергетики и строительства смогут принять участие в выставке Saudi Build 2021. Коллективный стенд появится также в Узбекистане на индустриальной выставке "Иннопром". Также, по словам Прохорова, в Руанде "Моспром" организует участие московских компаний в одном из крупнейших межотраслевых событий Intra African trade fair 2021, а производители продукции АПК смогут присоединиться к выставке "Пищевая промышленность", которая пройдет в июне в Баку. Для всех компаний, прошедших отбор, Центр "Моспром" организует не только стенды, но и проведет целевые деловые встречи с закупщиками и зарубежными партнерами в формате MatchMaking для расширения существующих и выстраивания новых каналов сбыта столичной продукции, говорится в сообщении.
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Компании Москвы примут участие в шести международных выставках

12:54 19.01.2021
 
© Фото : МоспромСтенд автономной организации "Моспром"
Стенд автономной организации Моспром - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© Фото : Моспром
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Столичные промышленные компании в 2021 году смогут принять участие в шести международных выставках, которые пройдут в Италии, Катаре, Саудовской Аравии, Узбекистане, Азербайджане и Руанде, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Организатором коллективных экспозиций предприятий Москвы станет Центр поддержки и развития экспорта "Моспром". Участие в выставках планируется как онлайн, так и офлайн, формат будет зависеть от эпидемиологической обстановки в стране и в мире, отмечается в сообщении.

"Выставки были выбраны нами на основе экспортных потребностей московских производителей: специалисты Центра "Моспром" провели подробный анализ рынков и выявили возможности, а также наиболее перспективные экспортные направления. Так, например, партнеры из Саудовской Аравии и Узбекистана заинтересованы в поставщиках технологий и материалов в сфере строительства. А столичные косметические компании могут найти покупателей на европейских рынках благодаря высокому качеству и выигрышной ценовой политике", - рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он уточнил, что в апреле коллективный стенд столичных производителей планируется организовать на строительной выставке Project Qatar 2021 в Катаре, а в мае - на выставке косметической промышленности Cosmoprof Worldwide Bologna в Италии.
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11 января, 18:49Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
В Москве открылись фотовыставки об истории и достижениях промпредприятий
В свою очередь, руководитель ДИПП Александр Прохоров добавил, что столичные производители из сфер энергетики и строительства смогут принять участие в выставке Saudi Build 2021. Коллективный стенд появится также в Узбекистане на индустриальной выставке "Иннопром".
Также, по словам Прохорова, в Руанде "Моспром" организует участие московских компаний в одном из крупнейших межотраслевых событий Intra African trade fair 2021, а производители продукции АПК смогут присоединиться к выставке "Пищевая промышленность", которая пройдет в июне в Баку.
"Если в 2019 году при поддержке Центра было организовано участие московских компаний в четырёх зарубежных выставках, то в этом году нами запланировано участие уже в шести и после вынужденного снижения темпов в прошлом году, когда из всех намеченных мероприятий была проведена только одна выставка в Китае, мы возвращаемся к прежней активности с учетом всех новых обстоятельств и требований безопасности", – пояснил Прохоров.
Для всех компаний, прошедших отбор, Центр "Моспром" организует не только стенды, но и проведет целевые деловые встречи с закупщиками и зарубежными партнерами в формате MatchMaking для расширения существующих и выстраивания новых каналов сбыта столичной продукции, говорится в сообщении.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМосква
 
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