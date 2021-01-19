https://ria.ru/20210119/vystavki-1593656599.html

Компании Москвы примут участие в шести международных выставках

Компании Москвы примут участие в шести международных выставках

Столичные промышленные компании в 2021 году смогут принять участие в шести международных выставках, которые пройдут в Италии, Катаре, Саудовской Аравии,... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T12:54

2021-01-19T12:54

2021-01-19T12:54

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Столичные промышленные компании в 2021 году смогут принять участие в шести международных выставках, которые пройдут в Италии, Катаре, Саудовской Аравии, Узбекистане, Азербайджане и Руанде, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Организатором коллективных экспозиций предприятий Москвы станет Центр поддержки и развития экспорта "Моспром". Участие в выставках планируется как онлайн, так и офлайн, формат будет зависеть от эпидемиологической обстановки в стране и в мире, отмечается в сообщении.Он уточнил, что в апреле коллективный стенд столичных производителей планируется организовать на строительной выставке Project Qatar 2021 в Катаре, а в мае - на выставке косметической промышленности Cosmoprof Worldwide Bologna в Италии.В свою очередь, руководитель ДИПП Александр Прохоров добавил, что столичные производители из сфер энергетики и строительства смогут принять участие в выставке Saudi Build 2021. Коллективный стенд появится также в Узбекистане на индустриальной выставке "Иннопром". Также, по словам Прохорова, в Руанде "Моспром" организует участие московских компаний в одном из крупнейших межотраслевых событий Intra African trade fair 2021, а производители продукции АПК смогут присоединиться к выставке "Пищевая промышленность", которая пройдет в июне в Баку. Для всех компаний, прошедших отбор, Центр "Моспром" организует не только стенды, но и проведет целевые деловые встречи с закупщиками и зарубежными партнерами в формате MatchMaking для расширения существующих и выстраивания новых каналов сбыта столичной продукции, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210111/fotovystavki-1592624930.html

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