https://ria.ru/20210119/vybory-1593654265.html

Володин раскритиковал формат президентских выборов в США

Володин раскритиковал формат президентских выборов в США

Сегодня всем очевидно, что у США нет стандартов демократии, американская избирательная система архаична, неподконтрольна обществу, в ней нет открытости, заявил... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T12:31

2021-01-19T12:31

2021-01-19T12:31

выборы президента сша — 2020

вячеслав володин

сша

политика

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Сегодня всем очевидно, что у США нет стандартов демократии, американская избирательная система архаична, неподконтрольна обществу, в ней нет открытости, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.По его словам, "их избирательная система архаична, в ней нет открытости, она неподконтрольна обществу".Председатель Госдумы РФ отметил, что в США отсутствует единый и эффективный институт международных наблюдателей за выборами. "Голосование по почте не выдерживает никакой критики. Веерная рассылка бюллетеней избирателям неконтролируема, кто и когда голосовал по этим бюллетеням, проверить невозможно", - добавил Володин.

https://ria.ru/20210119/prezident-1593555154.html

сша

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2021

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вячеслав володин, сша, политика