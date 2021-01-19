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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20210119/vybory-1593654265.html
Володин раскритиковал формат президентских выборов в США
Володин раскритиковал формат президентских выборов в США
Сегодня всем очевидно, что у США нет стандартов демократии, американская избирательная система архаична, неподконтрольна обществу, в ней нет открытости, заявил... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T12:31
2021-01-19T12:31
выборы президента сша — 2020
вячеслав володин
сша
политика
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Сегодня всем очевидно, что у США нет стандартов демократии, американская избирательная система архаична, неподконтрольна обществу, в ней нет открытости, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.По его словам, "их избирательная система архаична, в ней нет открытости, она неподконтрольна обществу".Председатель Госдумы РФ отметил, что в США отсутствует единый и эффективный институт международных наблюдателей за выборами. "Голосование по почте не выдерживает никакой критики. Веерная рассылка бюллетеней избирателям неконтролируема, кто и когда голосовал по этим бюллетеням, проверить невозможно", - добавил Володин.
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вячеслав володин, сша, политика

Володин раскритиковал формат президентских выборов в США

12:31 19.01.2021
 
© РИА Новости / Юки ИвамураКартонная фигура с изображением президента США Дональда Трампа у Капитолия штата Пенсильвания в Харрисберге
Картонная фигура с изображением президента США Дональда Трампа у Капитолия штата Пенсильвания в Харрисберге - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Юки Ивамура
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Сегодня всем очевидно, что у США нет стандартов демократии, американская избирательная система архаична, неподконтрольна обществу, в ней нет открытости, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
"Если вчера их вмешательство в избирательные кампании в нашей стране и других странах прикрывалось необходимостью внедрения высоких стандартов демократии, основанных на собственном опыте, то сегодня всем стало очевидно, что этих стандартов у самих Соединенных Штатов Америки нет", - заявил Володин во вторник на пленарном заседании Госдумы.
По его словам, "их избирательная система архаична, в ней нет открытости, она неподконтрольна обществу".
Председатель Госдумы РФ отметил, что в США отсутствует единый и эффективный институт международных наблюдателей за выборами. "Голосование по почте не выдерживает никакой критики. Веерная рассылка бюллетеней избирателям неконтролируема, кто и когда голосовал по этим бюллетеням, проверить невозможно", - добавил Володин.
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