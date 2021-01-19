Володин раскритиковал формат президентских выборов в США
© РИА Новости / Юки ИвамураКартонная фигура с изображением президента США Дональда Трампа у Капитолия штата Пенсильвания в Харрисберге
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Сегодня всем очевидно, что у США нет стандартов демократии, американская избирательная система архаична, неподконтрольна обществу, в ней нет открытости, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
"Если вчера их вмешательство в избирательные кампании в нашей стране и других странах прикрывалось необходимостью внедрения высоких стандартов демократии, основанных на собственном опыте, то сегодня всем стало очевидно, что этих стандартов у самих Соединенных Штатов Америки нет", - заявил Володин во вторник на пленарном заседании Госдумы.
По его словам, "их избирательная система архаична, в ней нет открытости, она неподконтрольна обществу".
Председатель Госдумы РФ отметил, что в США отсутствует единый и эффективный институт международных наблюдателей за выборами. "Голосование по почте не выдерживает никакой критики. Веерная рассылка бюллетеней избирателям неконтролируема, кто и когда голосовал по этим бюллетеням, проверить невозможно", - добавил Володин.