Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210119/vooruzheniya-1593738051.html
Зампостпреда России в Женеве осудил политику Трампа в сфере вооружений
Зампостпреда России в Женеве осудил политику Трампа в сфере вооружений
Администрация уходящего президента США Дональда Трампа все эти годы занималась "низкопробной пропагандой" по теме контроля над вооружениями, заявил во вторник... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T19:45
2021-01-19T19:51
россия
маршалл биллингсли
дональд трамп
женева (город)
оон
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593536147_0:186:3072:1914_1920x0_80_0_0_f1a88e4d6afb3100210b362a4cbcb7c4.jpg
ЖЕНЕВА, 19 янв - РИА Новости. Администрация уходящего президента США Дональда Трампа все эти годы занималась "низкопробной пропагандой" по теме контроля над вооружениями, заявил во вторник заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов.Выступая на конференции по нераспространению в Женеве, Белоусов обратился к спецпредставителю Трампа по нераспространению и контролю над вооружениями Маршаллу Биллингсли, который ранее обвинил Москву в последовательном нарушении международных обязательств. Белоусов отметил, что российская сторона долгое время на разных форумах и в различных форматах "выслушивала подобные пламенные речи со стороны представителей администрации Трампа".По его словам этими приемами, "не имеющими ничего общего с дипломатической практикой", США пытались оправдать отказ от "конструктивного и взаимовыгодного диалога, так необходимого для снятия имеющихся озабоченностей в области контроля над вооружениями", и "свои деструктивные действия" по уничтожению существующей системы международных соглашений в этой сфере.Белоусов также выразил надежду, что администрация Джозефа Байдена откажется от пагубных подходов по теме нераспространения и контроля над вооружениями эпохи Дональда Трампа.По его словам, администрация Трампа вела последовательную пропагандистскую линию, чтобы "оправдать реализацию своих планов в области ракетно-ядерных вооружений" и "навязать международному сообществу свое видение стратегической ситуации в мире, которое не имеет ничего общего с реальностью".Белоусов отметил, что уходящий президент США пытался запугать как своих союзников, так и остальной мир "некоей российской угрозой", чтобы создать "благоприятные условия для своего военно-промышленного комплекса, который нуждается в расширении потребителей смертельной продукции"."Выступление (Маршалла Биллингсли) показало, что главным препятствием для позитивных изменений в области контроля над вооружениями является то мышление, которое засело в головах у представителей уходящей администрации. Мы остаемся оптимистами и надеемся, что новая администрация (Байдена - ред.) пересмотрит эти подходы и откажется от такого пагубного для всего остального мира мышления", - заявил российский дипломат.
https://radiosputnik.ria.ru/20210119/sanktsii-1593730610.html
https://ria.ru/20210119/ssha-1593649201.html
россия
женева (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593536147_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_75d03a927f8192d0e83a03c48380e904.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, маршалл биллингсли, дональд трамп, женева (город), оон, сша, в мире

Зампостпреда России в Женеве осудил политику Трампа в сфере вооружений

19:45 19.01.2021 (обновлено: 19:51 19.01.2021)
 
© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Дональд Трамп во время выступления в Джексонвилле
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Джексонвилле - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© REUTERS / Tom Brenner
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 19 янв - РИА Новости. Администрация уходящего президента США Дональда Трампа все эти годы занималась "низкопробной пропагандой" по теме контроля над вооружениями, заявил во вторник заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов.
Выступая на конференции по нераспространению в Женеве, Белоусов обратился к спецпредставителю Трампа по нераспространению и контролю над вооружениями Маршаллу Биллингсли, который ранее обвинил Москву в последовательном нарушении международных обязательств. Белоусов отметил, что российская сторона долгое время на разных форумах и в различных форматах "выслушивала подобные пламенные речи со стороны представителей администрации Трампа".
"Сегодняшняя речь лишь еще раз подтвердила, что в течение последних четырех лет уходящая администрация занималась самой низкопробной пропагандой, манипулированием общественным мнением и откровенной ложью", - заявил Белоусов.
По его словам этими приемами, "не имеющими ничего общего с дипломатической практикой", США пытались оправдать отказ от "конструктивного и взаимовыгодного диалога, так необходимого для снятия имеющихся озабоченностей в области контроля над вооружениями", и "свои деструктивные действия" по уничтожению существующей системы международных соглашений в этой сфере.
Новые граффити на стене бывшего посольства США в Тегеране - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
Вчера, 18:57
Иран ввел санкции против Трампа и Помпео
Белоусов также выразил надежду, что администрация Джозефа Байдена откажется от пагубных подходов по теме нераспространения и контроля над вооружениями эпохи Дональда Трампа.
По его словам, администрация Трампа вела последовательную пропагандистскую линию, чтобы "оправдать реализацию своих планов в области ракетно-ядерных вооружений" и "навязать международному сообществу свое видение стратегической ситуации в мире, которое не имеет ничего общего с реальностью".
Белоусов отметил, что уходящий президент США пытался запугать как своих союзников, так и остальной мир "некоей российской угрозой", чтобы создать "благоприятные условия для своего военно-промышленного комплекса, который нуждается в расширении потребителей смертельной продукции".
"Выступление (Маршалла Биллингсли) показало, что главным препятствием для позитивных изменений в области контроля над вооружениями является то мышление, которое засело в головах у представителей уходящей администрации. Мы остаемся оптимистами и надеемся, что новая администрация (Байдена - ред.) пересмотрит эти подходы и откажется от такого пагубного для всего остального мира мышления", - заявил российский дипломат.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
Вчера, 12:06Распространение коронавируса
Эксперт оценил указ Трампа о запрете закупок российских беспилотников
 
РоссияМаршалл БиллингслиДональд ТрампЖенева (город)ООНСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:03Глава ДНР готов к новому витку эскалации с Украиной
07:02CNN: Трамп помилует своего экс-советника Бэннона
06:58В Хабаровске у 23 человек из школы-интерната выявили кишечную инфекцию
06:55Археологи нашли в Египте 54 древних саркофага
06:55На строительном рынке в Москве вспыхнул пожар
06:49Экс-министр экономики Украины предрек стране дефолт
06:48Сотрудники администрации Байдена будут ежедневно делать тест на COVID-19
06:45Представлено расписание инаугурации Байдена
06:44ВОЗ зафиксировала рекордную смертность от COVID-19
06:17Медик рассказал, кому не следует носить респираторы с клапанами
06:12На МКАД столкнулись три автомобиля
06:04Последнее сообщение умирающего от COVID-19 мужчины поразило его сына
05:57В Приморье госпитализировали трех подростков, надышавшихся газом
05:45Трамп покинет Вашингтон перед инаугурацией Байдена
05:25WSJ: Трамп обсуждал создание новой политической партии
05:24Чукотка продлила ограничительные меры по коронавирусу
05:22Twitter заблокировал страницу нового парламента Венесуэлы
04:04Вдова Грачевского опубликовала резкий пост после похорон режиссера
04:03МВД не планирует увеличивать штраф за незастрахованный автомобиль
03:55Опрос: 47% американцев считают Трампа одним из худших президентов
Лента новостейМолния