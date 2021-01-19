https://ria.ru/20210119/vooruzheniya-1593738051.html

Зампостпреда России в Женеве осудил политику Трампа в сфере вооружений

Зампостпреда России в Женеве осудил политику Трампа в сфере вооружений

Администрация уходящего президента США Дональда Трампа все эти годы занималась "низкопробной пропагандой" по теме контроля над вооружениями, заявил во вторник... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T19:45

2021-01-19T19:45

2021-01-19T19:51

россия

маршалл биллингсли

дональд трамп

женева (город)

оон

сша

в мире

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ЖЕНЕВА, 19 янв - РИА Новости. Администрация уходящего президента США Дональда Трампа все эти годы занималась "низкопробной пропагандой" по теме контроля над вооружениями, заявил во вторник заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов.Выступая на конференции по нераспространению в Женеве, Белоусов обратился к спецпредставителю Трампа по нераспространению и контролю над вооружениями Маршаллу Биллингсли, который ранее обвинил Москву в последовательном нарушении международных обязательств. Белоусов отметил, что российская сторона долгое время на разных форумах и в различных форматах "выслушивала подобные пламенные речи со стороны представителей администрации Трампа".По его словам этими приемами, "не имеющими ничего общего с дипломатической практикой", США пытались оправдать отказ от "конструктивного и взаимовыгодного диалога, так необходимого для снятия имеющихся озабоченностей в области контроля над вооружениями", и "свои деструктивные действия" по уничтожению существующей системы международных соглашений в этой сфере.Белоусов также выразил надежду, что администрация Джозефа Байдена откажется от пагубных подходов по теме нераспространения и контроля над вооружениями эпохи Дональда Трампа.По его словам, администрация Трампа вела последовательную пропагандистскую линию, чтобы "оправдать реализацию своих планов в области ракетно-ядерных вооружений" и "навязать международному сообществу свое видение стратегической ситуации в мире, которое не имеет ничего общего с реальностью".Белоусов отметил, что уходящий президент США пытался запугать как своих союзников, так и остальной мир "некоей российской угрозой", чтобы создать "благоприятные условия для своего военно-промышленного комплекса, который нуждается в расширении потребителей смертельной продукции"."Выступление (Маршалла Биллингсли) показало, что главным препятствием для позитивных изменений в области контроля над вооружениями является то мышление, которое засело в головах у представителей уходящей администрации. Мы остаемся оптимистами и надеемся, что новая администрация (Байдена - ред.) пересмотрит эти подходы и откажется от такого пагубного для всего остального мира мышления", - заявил российский дипломат.

https://radiosputnik.ria.ru/20210119/sanktsii-1593730610.html

https://ria.ru/20210119/ssha-1593649201.html

россия

женева (город)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, маршалл биллингсли, дональд трамп, женева (город), оон, сша, в мире