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Решение о числе партий в Госдуме примут россияне, заявил Володин
Решение о числе партий в Госдуме примут россияне, заявил Володин
Решение о числе партий и фракций в Госдуме нового созыва будут принимать граждане России, это право необходимо защитить от посягательств со стороны иностранных... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T12:50
2021-01-19T12:50
россия
госдума рф
вячеслав володин
политика
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Решение о числе партий и фракций в Госдуме нового созыва будут принимать граждане России, это право необходимо защитить от посягательств со стороны иностранных государств, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."В Госдуме граждан России представляют четыре политические фракции, которые на протяжении прошлого года, невзирая на различия в партийной идеологии, вместе, подчеркиваю, вместе, принимали законы для оказания помощи людям в период пандемии. Какие партии, сколько их будет в следующей Государственной думе - решать гражданам нашей страны, которым принадлежит право избирать и быть избранными", - сказал он на пленарном заседании Госдумы.Володин подчеркнул, что это право необходимо защитить от посягательств со стороны иностранных государств."Как бы им ни хотелось протащить своих представителей в наши органы власти. Граждане Российской Федерации сделают свой выбор свободно, без давления извне", - заключил Володин.
https://ria.ru/20210119/volodin-1593657650.html
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россия, госдума рф, вячеслав володин, политика

Решение о числе партий в Госдуме примут россияне, заявил Володин

12:50 19.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Решение о числе партий и фракций в Госдуме нового созыва будут принимать граждане России, это право необходимо защитить от посягательств со стороны иностранных государств, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"В Госдуме граждан России представляют четыре политические фракции, которые на протяжении прошлого года, невзирая на различия в партийной идеологии, вместе, подчеркиваю, вместе, принимали законы для оказания помощи людям в период пандемии. Какие партии, сколько их будет в следующей Государственной думе - решать гражданам нашей страны, которым принадлежит право избирать и быть избранными", - сказал он на пленарном заседании Госдумы.
Не допустить иностранного вмешательства – Володин о выборах в Госдуму - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
12:49
Володин призвал защитить права российских избирателей
Володин подчеркнул, что это право необходимо защитить от посягательств со стороны иностранных государств.
"Как бы им ни хотелось протащить своих представителей в наши органы власти. Граждане Российской Федерации сделают свой выбор свободно, без давления извне", - заключил Володин.
Не допустить иностранного вмешательства – Володин о выборах в Госдуму - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
12:24
Володин призвал не допустить вмешательства в выборы в сентябре
 
РоссияГосдума РФВячеслав ВолодинПолитика
 
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