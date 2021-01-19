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Володин назвал происходящее в США посягательством на права и свободы
Володин назвал происходящее в США посягательством на права и свободы
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал посягательством на права и свободы в США происходящее в Штатах, но отметил, что это их внутреннее дело. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T12:19
2021-01-19T12:19
2021-01-19T12:35
госдума рф
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сша
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал посягательством на права и свободы в США происходящее в Штатах, но отметил, что это их внутреннее дело."Коллеги, вдумайтесь еще раз, что произошло - действующего президента, за которого отдали свои голоса почти 75 миллионов американцев, его сторонников лишили фундаментального оправа - свободы слова... За этим решением стоят политические противники уходящего президента, и это ничто иное, как прямое посягательство на фундаментальные права и свободы граждан США, нарушение Соединенными Штатами Америки, взятых на себя, подчеркиваю, международных обязательств, в сфере обмена и доступа к информации", - заявил он, выступая на пленарном заседании Госдумы.Он добавил, что в РФ против посягательства на свободу слова, "но, в конце концов, это их (США) внутреннее дело".
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госдума рф, вячеслав володин, сша, в мире
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости.
Председатель Госдумы
РФ Вячеслав Володин
назвал посягательством на права и свободы в США
происходящее в Штатах, но отметил, что это их внутреннее дело.
"Коллеги, вдумайтесь еще раз, что произошло - действующего президента, за которого отдали свои голоса почти 75 миллионов американцев, его сторонников лишили фундаментального оправа - свободы слова... За этим решением стоят политические противники уходящего президента, и это ничто иное, как прямое посягательство на фундаментальные права и свободы граждан США, нарушение Соединенными Штатами Америки, взятых на себя, подчеркиваю, международных обязательств, в сфере обмена и доступа к информации", - заявил он, выступая на пленарном заседании Госдумы.
Он добавил, что в РФ против посягательства на свободу слова, "но, в конце концов, это их (США) внутреннее дело".