https://ria.ru/20210119/videoobraschenie-1593610712.html
СМИ раскрыло детали прощального видеообращения Трампа
СМИ раскрыло детали прощального видеообращения Трампа
Президент США Дональд Трамп в понедельник записал прощальное видеообращение перед уходом с поста, в котором помимо прочего рассказал о своих достижениях за... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T05:15
2021-01-19T05:15
2021-01-19T05:15
капитолий
дональд трамп
джо байден
москва
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сша
в мире
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник записал прощальное видеообращение перед уходом с поста, в котором помимо прочего рассказал о своих достижениях за четыре года у власти, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации.Ожидается, что записанное в Белом доме видео может быть опубликовано во вторник, однако окончательное время выхода обращения пока не было определено.В своем видеообращении, предположительно, Трамп рассказал о нескольких достижениях во время пребывания на посту, которые, по его мнению, определили его президентский срок. Он также упомянул новую администрацию, однако не сообщается, как именно.Инаугурация избранного президента США Джо Байдена пройдет 20 января, для подготовки к ней и в связи с атакой на Капитолий 6 января в столице страны Вашингтоне приняты беспрецедентные меры безопасности.Трамп уже отказался присутствовать на инаугурации своего преемника.
https://ria.ru/20210114/amerika-1592867821.html
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капитолий, дональд трамп, джо байден, москва, вашингтон (город), сша, в мире