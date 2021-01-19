https://ria.ru/20210119/vaktsiny-1593607933.html

Глава МИД Кубы указал на несправедливое распределение вакцин от COVID-19

Глава МИД Кубы указал на несправедливое распределение вакцин от COVID-19

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Парилья заявил, что 95% произведенных вакцин от коронавируса были проданы десяти странам и задался вопросом, как... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T02:44

2021-01-19T02:44

2021-01-19T02:44

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

тедрос адханом гебрейесус

мехико

бруно родригес парилья

куба

оон

в мире

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МЕХИКО, 19 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Парилья заявил, что 95% произведенных вакцин от коронавируса были проданы десяти странам и задался вопросом, как обеспечить иммунизацию в бедных государствах.Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в данный момент доступность вакцин для государств не равнозначная. В качестве примера он привел данные, согласно которым свыше 39 миллионов доз было направлено в порядка 49 государств с высоким уровнем дохода. В это же время для одной страны с низким уровнем дохода выделили всего 25 доз, подчеркнул Гебрейесус. По его мнению, "мир стоит на грани совершения катастрофической моральной ошибки, и цену этой ошибки заплатят жизни и домохозяйства самых бедных стран". Он также подчеркнул, что необходимо добиться равного распределения уже существующих препаратов для вакцинации врачей и групп риска во всех странах мира, иначе пандемия может затянуться.В рамках международной программы COVAX ООН обеспечит справедливое глобальное распределение 2 миллиардов доз различных вакцин от COVID-19, организация рассчитывает начать поставки в феврале и имеет возможность дозаказать у производителей еще до миллиарда доз. COVAX поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки, согласно условиям, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210118/onischenko-1593554796.html

мехико

куба

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, мехико, бруно родригес парилья, куба, оон, в мире