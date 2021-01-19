https://ria.ru/20210119/vaktsinatsiya-1593712904.html

В Аргентине начали вакцинацию медиков вторым компонентом "Спутника V"

В Аргентине начали вакцинацию медиков вторым компонентом "Спутника V"

В Аргентине начинается вакцинация вторым компонентом российской вакцины от коронавируса "Спутник V", прибывшей на прошлой неделе из России, следует из... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T17:20

2021-01-19T17:20

2021-01-19T17:20

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

аргентина

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 19 янв – РИА Новости. В Аргентине начинается вакцинация вторым компонентом российской вакцины от коронавируса "Спутник V", прибывшей на прошлой неделе из России, следует из трансляции телеканала TN.Первые 300 тысяч доз вакцины, предназначенные для медиков и сотрудников интенсивной терапии, прибыли в Аргентину в конце декабря. Несколько дней назад самолет привез 300 тысяч доз второго компонента.Власти Аргентины ожидают прибытия дополнительных доз до марта.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

аргентина

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, аргентина, в мире