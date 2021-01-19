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В Аргентине начали вакцинацию медиков вторым компонентом "Спутника V"
В Аргентине начали вакцинацию медиков вторым компонентом "Спутника V"
В Аргентине начинается вакцинация вторым компонентом российской вакцины от коронавируса "Спутник V", прибывшей на прошлой неделе из России, следует из... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T17:20
2021-01-19T17:20
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
аргентина
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 19 янв – РИА Новости. В Аргентине начинается вакцинация вторым компонентом российской вакцины от коронавируса "Спутник V", прибывшей на прошлой неделе из России, следует из трансляции телеканала TN.Первые 300 тысяч доз вакцины, предназначенные для медиков и сотрудников интенсивной терапии, прибыли в Аргентину в конце декабря. Несколько дней назад самолет привез 300 тысяч доз второго компонента.Власти Аргентины ожидают прибытия дополнительных доз до марта.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, аргентина, в мире

В Аргентине начали вакцинацию медиков вторым компонентом "Спутника V"

17:20 19.01.2021
 
© РИА Новости / Дарья Станиславец / Перейти в фотобанкРазгрузка российской вакцины "Спутник V" из самолета, доставившего первую партию лекарства в Аргентину
Разгрузка российской вакцины Спутник V из самолета, доставившего первую партию лекарства в Аргентину - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Дарья Станиславец
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БУЭНОС-АЙРЕС, 19 янв – РИА Новости. В Аргентине начинается вакцинация вторым компонентом российской вакцины от коронавируса "Спутник V", прибывшей на прошлой неделе из России, следует из трансляции телеканала TN.
Первые 300 тысяч доз вакцины, предназначенные для медиков и сотрудников интенсивной терапии, прибыли в Аргентину в конце декабря. Несколько дней назад самолет привез 300 тысяч доз второго компонента.
Власти Аргентины ожидают прибытия дополнительных доз до марта.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоАргентинаВ мире
 
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