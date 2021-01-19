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В Подмосковье рассказали о ходе вакцинации пожилых от COVID-19
В Подмосковье рассказали о ходе вакцинации пожилых от COVID-19
Около 4 тысяч жителей Подмосковья старше 60 лет сделали прививку от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T16:59
2021-01-19T16:59
2021-01-19T16:59
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Около 4 тысяч жителей Подмосковья старше 60 лет сделали прививку от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба регионального правительства.Ранее сообщалось, что самым пожилым пациентом в Московской области, сделавшим прививку от COVID-19, стал 91-летний житель."Около 4 тысяч жителей Подмосковья старше 60 лет сделали прививки от COVID-19. Вакцинация для пожилых людей стала возможной с конца прошлого года после успешно проведенных клинических исследований вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении.Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что ситуация с COVID-19 в Подмосковье улучшается, обратное перепрофилирование инфекционных коек начнется с 25 января.Во вторник в Московской области выявили 1072 случая заражения коронавирусной инфекцией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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