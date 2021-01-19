https://ria.ru/20210119/vaktsinatsiya-1593709876.html

В Подмосковье рассказали о ходе вакцинации пожилых от COVID-19

В Подмосковье рассказали о ходе вакцинации пожилых от COVID-19

Около 4 тысяч жителей Подмосковья старше 60 лет сделали прививку от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T16:59

2021-01-19T16:59

2021-01-19T16:59

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Около 4 тысяч жителей Подмосковья старше 60 лет сделали прививку от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба регионального правительства.Ранее сообщалось, что самым пожилым пациентом в Московской области, сделавшим прививку от COVID-19, стал 91-летний житель."Около 4 тысяч жителей Подмосковья старше 60 лет сделали прививки от COVID-19. Вакцинация для пожилых людей стала возможной с конца прошлого года после успешно проведенных клинических исследований вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении.Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что ситуация с COVID-19 в Подмосковье улучшается, обратное перепрофилирование инфекционных коек начнется с 25 января.Во вторник в Московской области выявили 1072 случая заражения коронавирусной инфекцией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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