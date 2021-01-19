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Минздрав направил в регионы правила вакцинации от COVID-19
Минздрав направил в регионы правила вакцинации от COVID-19
Минздрав России подготовил и направил в регионы правила организации вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба министерства. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T16:53
2021-01-19T16:53
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Минздрав России подготовил и направил в регионы правила организации вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба министерства."Минздрав России подготовил и направил в регионы стандартную операционную процедуру, которая определяет правила организации работы медицинских организаций и медицинских работников, осуществляющих проведение вакцинации против COVID-19 у взрослых", - говорится в сообщении.Документом регламентируется весь процесс вакцинации, приема, хранения и применения препаратов для профилактики COVID-19, уточнили в пресс-службе.В направленном в регионы письме Минздрава отдельно отмечено, что при подготовке к вакцинации не надо проводить лабораторные исследования на иммуноглобулин G и М, исследование методом ПЦР перед вакцинацией проводится только при положительном эпидемиологическом анамнезе, то есть контакт с инфицированными в течение последних 14 дней, или при наличии одного из симптомов COVID-19 за последние две недели.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

Минздрав направил в регионы правила вакцинации от COVID-19

16:53 19.01.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак" в процедурном кабинете
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак в процедурном кабинете - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Минздрав России подготовил и направил в регионы правила организации вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба министерства.
"Минздрав России подготовил и направил в регионы стандартную операционную процедуру, которая определяет правила организации работы медицинских организаций и медицинских работников, осуществляющих проведение вакцинации против COVID-19 у взрослых", - говорится в сообщении.
Документом регламентируется весь процесс вакцинации, приема, хранения и применения препаратов для профилактики COVID-19, уточнили в пресс-службе.
В направленном в регионы письме Минздрава отдельно отмечено, что при подготовке к вакцинации не надо проводить лабораторные исследования на иммуноглобулин G и М, исследование методом ПЦР перед вакцинацией проводится только при положительном эпидемиологическом анамнезе, то есть контакт с инфицированными в течение последних 14 дней, или при наличии одного из симптомов COVID-19 за последние две недели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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