https://ria.ru/20210119/vaktsinatsiya-1593708351.html

Минздрав направил в регионы правила вакцинации от COVID-19

Минздрав направил в регионы правила вакцинации от COVID-19

Минздрав России подготовил и направил в регионы правила организации вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба министерства. РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T16:53

2021-01-19T16:53

2021-01-19T16:53

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Минздрав России подготовил и направил в регионы правила организации вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба министерства."Минздрав России подготовил и направил в регионы стандартную операционную процедуру, которая определяет правила организации работы медицинских организаций и медицинских работников, осуществляющих проведение вакцинации против COVID-19 у взрослых", - говорится в сообщении.Документом регламентируется весь процесс вакцинации, приема, хранения и применения препаратов для профилактики COVID-19, уточнили в пресс-службе.В направленном в регионы письме Минздрава отдельно отмечено, что при подготовке к вакцинации не надо проводить лабораторные исследования на иммуноглобулин G и М, исследование методом ПЦР перед вакцинацией проводится только при положительном эпидемиологическом анамнезе, то есть контакт с инфицированными в течение последних 14 дней, или при наличии одного из симптомов COVID-19 за последние две недели.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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