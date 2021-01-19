https://ria.ru/20210119/vaktsinatsiya-1593708351.html
Минздрав направил в регионы правила вакцинации от COVID-19
Минздрав направил в регионы правила вакцинации от COVID-19
Минздрав России подготовил и направил в регионы правила организации вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба министерства. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T16:53
2021-01-19T16:53
2021-01-19T16:53
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591207675_0:124:3035:1831_1920x0_80_0_0_55120774d3c92eb6ac3580b38eb7fcdb.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Минздрав России подготовил и направил в регионы правила организации вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба министерства."Минздрав России подготовил и направил в регионы стандартную операционную процедуру, которая определяет правила организации работы медицинских организаций и медицинских работников, осуществляющих проведение вакцинации против COVID-19 у взрослых", - говорится в сообщении.Документом регламентируется весь процесс вакцинации, приема, хранения и применения препаратов для профилактики COVID-19, уточнили в пресс-службе.В направленном в регионы письме Минздрава отдельно отмечено, что при подготовке к вакцинации не надо проводить лабораторные исследования на иммуноглобулин G и М, исследование методом ПЦР перед вакцинацией проводится только при положительном эпидемиологическом анамнезе, то есть контакт с инфицированными в течение последних 14 дней, или при наличии одного из симптомов COVID-19 за последние две недели.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591207675_107:0:2836:2047_1920x0_80_0_0_3dae6bc8afbc35627b0b74f697fe040a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Минздрав России
подготовил и направил в регионы правила организации вакцинации от коронавирусной инфекции
, сообщила пресс-служба министерства.
"Минздрав России подготовил и направил в регионы стандартную операционную процедуру, которая определяет правила организации работы медицинских организаций и медицинских работников, осуществляющих проведение вакцинации против COVID-19 у взрослых", - говорится в сообщении.
Документом регламентируется весь процесс вакцинации, приема, хранения и применения препаратов для профилактики COVID-19, уточнили в пресс-службе.
В направленном в регионы письме Минздрава отдельно отмечено, что при подготовке к вакцинации не надо проводить лабораторные исследования на иммуноглобулин G и М, исследование методом ПЦР перед вакцинацией проводится только при положительном эпидемиологическом анамнезе, то есть контакт с инфицированными в течение последних 14 дней, или при наличии одного из симптомов COVID-19 за последние две недели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.