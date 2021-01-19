https://ria.ru/20210119/vaktsinatsiya-1593695459.html
В Челябинской области рассказали о ходе вакцинации от коронавируса
В Челябинской области рассказали о ходе вакцинации от коронавируса
Спрос на вакцину от коронавирусной инфекции у жителей Челябинской области большой, регион ожидает новую партию в ближайшее время, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T15:39
2021-01-19T15:39
2021-01-19T15:39
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
челябинская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588340787_0:18:3084:1753_1920x0_80_0_0_12a75c80fe2b323dc48ab09fa3e1232f.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 19 янв – РИА Новости. Спрос на вакцину от коронавирусной инфекции у жителей Челябинской области большой, регион ожидает новую партию в ближайшее время, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.По данным на 15 января, в регионе привились 7 тысяч человек."Спрос на вакцину у жителей большой. И это радует - люди заботятся о своём здоровье и здоровье своих близких… Вакцина заканчивается, и мы ждём новую поставку в ближайшее время. Вакцина приходит к нам в постоянном режиме, партиями, с осени 2020 года, механизм отлажен", - сказала собеседница агентства.В пресс-службе напомнили, что в первую очередь вакцинацию проходят медработники, педагоги, социальные работники, волонтеры, полицейские, люди старше 65 лет, в том числе из группы риска с хроническими заболеваниями, а также студенты и работники крупных предприятий. Также с 1 февраля записаться на вакцинацию можно с помощью портала госуслуг в личном кабинете, добавила собеседница агентства.Как сообщала на прошлой неделе первый замгубернатора Ирина Гехт, в минувшие выходные дни регион планировал использовать всю поступившую вакцину, новое поступление партии вакцины ожидается на текущей неделе. Она уточняла, что до конца февраля область получит около 152 тысяч доз вакцины, графики поставок регион ожидает от федерального центра.По данным минздрава региона, на 19 января подтверждено 41 770 случаев заболевания COVID-19 (плюс 299 новых подтверждений ко вчерашнему дню, школьников - 1 человек). За прошедшие сутки выписан 341 человек, всего 27 529 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210119/vaktsinatsiya-1593695031.html
челябинская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588340787_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_b88fa5058a6bd25f4ba5b5da2968f04c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, челябинская область, общество
ЧЕЛЯБИНСК, 19 янв – РИА Новости.
Спрос на вакцину от коронавирусной инфекции у жителей Челябинской области
большой, регион ожидает новую партию в ближайшее время, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.
По данным на 15 января, в регионе привились 7 тысяч человек.
"Спрос на вакцину у жителей большой. И это радует - люди заботятся о своём здоровье и здоровье своих близких… Вакцина заканчивается, и мы ждём новую поставку в ближайшее время. Вакцина приходит к нам в постоянном режиме, партиями, с осени 2020 года, механизм отлажен", - сказала собеседница агентства.
В пресс-службе напомнили, что в первую очередь вакцинацию проходят медработники, педагоги, социальные работники, волонтеры, полицейские, люди старше 65 лет, в том числе из группы риска с хроническими заболеваниями, а также студенты и работники крупных предприятий. Также с 1 февраля записаться на вакцинацию можно с помощью портала госуслуг в личном кабинете, добавила собеседница агентства.
Как сообщала на прошлой неделе первый замгубернатора Ирина Гехт, в минувшие выходные дни регион планировал использовать всю поступившую вакцину, новое поступление партии вакцины ожидается на текущей неделе. Она уточняла, что до конца февраля область получит около 152 тысяч доз вакцины, графики поставок регион ожидает от федерального центра.
По данным минздрава региона, на 19 января подтверждено 41 770 случаев заболевания COVID-19 (плюс 299 новых подтверждений ко вчерашнему дню, школьников - 1 человек). За прошедшие сутки выписан 341 человек, всего 27 529 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.