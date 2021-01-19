https://ria.ru/20210119/vaktsinatsiya-1593695031.html

В Свердловской области рассказали о ходе вакцинации от коронавируса

В Свердловской области рассказали о ходе вакцинации от коронавируса

Поступившая в Свердловскую область вакцина от коронавируса практически полностью использована, регион в ближайшие дни ожидает еще 120 тысяч доз, сообщил во... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T15:37

2021-01-19T15:37

2021-01-19T15:37

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вакцинация россиян от covid-19

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 янв – РИА Новости. Поступившая в Свердловскую область вакцина от коронавируса практически полностью использована, регион в ближайшие дни ожидает еще 120 тысяч доз, сообщил во вторник журналистам замгубернатора Павел Креков."Вакцинация идет достаточно нормально. Мы пока получили за прошедший период где-то около 15 тысяч доз вакцины. Это, конечно, очень немного. Она уже практически вся сделана. Последние вакцины делаются, наверное, сегодня-завтра будут доделаны. Тем не менее через несколько дней мы получим еще 60 тысяч доз. И еще через несколько дней еще 60 тысяч доз. Следующие поставки уже будут измеряться сотнями тысяч", - сказал Креков.По его словам, "ни о какой остановке вакцинации речи быть не может", прививочные кабинеты продолжают работать. Замглавы региона отметил, что в феврале также начнут работу специальные передвижные пункты вакцинации, которые будут использоваться в сельских территориях. Помимо этого, с начала следующего месяца будет доступна запись на вакцинацию через портал Госуслуг. Все крупнейшие промышленные предприятия области, добавил Креков, выступили с инициативой организовать вакцинацию своих работников.Коронавирус в Свердловской области с начала пандемии лабораторно подтвержден у 65,9 тысячи человек, из них выписаны 58,4 тысячи, скончались 1839 пациентов с COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

свердловская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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