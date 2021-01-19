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Мурашко назвал регионы-лидеры по качеству организации вакцинации
Мурашко назвал регионы-лидеры по качеству организации вакцинации
Москва, Московская, Белгородская, Сахалинская области и Хабаровский край являются лидерами по качеству услуг во время вакцинации, заявил министр здравоохранения РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T14:40
2021-01-19T14:40
2021-01-19T14:40
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
здоровье - общество
москва
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белгородская область
хабаровский край
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Москва, Московская, Белгородская, Сахалинская области и Хабаровский край являются лидерами по качеству услуг во время вакцинации, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Она напомнил, что вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах страны, записаться на нее можно в тестовом режиме через портал Госуслуг."Хочу отметить хорошую организацию работы через портал Госуслуг. Это Москва, Московская, Белгородская, Сахалинская области и Хабаровский край. Это регионы, которые являются лидерами по внедрению этого решения, удобного решения для населения", - сказал Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
москва
московская область (подмосковье)
белгородская область
хабаровский край
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