https://ria.ru/20210119/vaktsinatsiya-1593685389.html

Мурашко назвал регионы-лидеры по качеству организации вакцинации

Мурашко назвал регионы-лидеры по качеству организации вакцинации

Москва, Московская, Белгородская, Сахалинская области и Хабаровский край являются лидерами по качеству услуг во время вакцинации, заявил министр здравоохранения РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T14:40

2021-01-19T14:40

2021-01-19T14:40

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

белгородская область

хабаровский край

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Москва, Московская, Белгородская, Сахалинская области и Хабаровский край являются лидерами по качеству услуг во время вакцинации, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Она напомнил, что вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах страны, записаться на нее можно в тестовом режиме через портал Госуслуг."Хочу отметить хорошую организацию работы через портал Госуслуг. Это Москва, Московская, Белгородская, Сахалинская области и Хабаровский край. Это регионы, которые являются лидерами по внедрению этого решения, удобного решения для населения", - сказал Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

московская область (подмосковье)

белгородская область

хабаровский край

сахалинская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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