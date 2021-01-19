https://ria.ru/20210119/vaktsinatsiya-1593685348.html
Онлайн-конференция инфекциониста Н. Малышева о вакцинации от COVID–19
Онлайн-конференция инфекциониста Н. Малышева о вакцинации от COVID–19
25 января в 12:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию профессора, доктора медицинских наук, врача-инфекциониста Николая МАЛЫШЕВА по итогам первых семи дней всеобщей добровольной прививочной кампании от коронавирусной инфекции.
2021-01-19T14:40
2021-01-19T14:40
2021-01-19T14:40
анонсы
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Задать вопросКто может сделать прививку сейчас, а кому ее нельзя делать в принципе? Существуют ли какие-либо проблемы с началом всеобщей вакцинации населения?Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анонсы
Онлайн-конференция инфекциониста Н. Малышева о вакцинации от COVID–19
25 января в 12:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию профессора, доктора медицинских наук, врача-инфекциониста Николая МАЛЫШЕВА по итогам первых семи дней всеобщей добровольной прививочной кампании от коронавирусной инфекции.