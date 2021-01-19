https://ria.ru/20210119/vaktsinatsiya-1593685348.html

Онлайн-конференция инфекциониста Н. Малышева о вакцинации от COVID–19

Онлайн-конференция инфекциониста Н. Малышева о вакцинации от COVID–19

25 января в 12:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию профессора, доктора медицинских наук, врача-инфекциониста Николая МАЛЫШЕВА по итогам первых семи дней всеобщей добровольной прививочной кампании от коронавирусной инфекции.

2021-01-19T14:40

2021-01-19T14:40

2021-01-19T14:40

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/sharing/article/1593685348.jpg?1611056432

Задать вопросКто может сделать прививку сейчас, а кому ее нельзя делать в принципе? Существуют ли какие-либо проблемы с началом всеобщей вакцинации населения?Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы