https://ria.ru/20210119/vaktsinatsiya-1593682150.html

Собянин оценил ситуацию с вакцинацией пожилых москвичей

Собянин оценил ситуацию с вакцинацией пожилых москвичей

2021-01-19T14:26

2021-01-19T14:26

2021-01-19T14:26

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Около половины привитых от коронавируса в Москве - люди старше 60 лет, заявил мэр столицы Сергей Собянин."Радует то, что среди привитых в настоящее время уже около половины - это люди старше 60 лет, они как раз сегодня находятся в серьезной зоне риска. Большинство из них находились на самоизоляции, и фактор распространения среди них в случае выхода из самоизоляции самый высокий, и, естественно, самые высокие риски по тяжести заболевания", - заявил он ходе заседания президиума координационного совета по коронавирусу.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество