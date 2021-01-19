https://ria.ru/20210119/vaktsinatsiya-1593682150.html
Собянин оценил ситуацию с вакцинацией пожилых москвичей
Собянин оценил ситуацию с вакцинацией пожилых москвичей
2021-01-19T14:26
2021-01-19T14:26
2021-01-19T14:26
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Около половины привитых от коронавируса в Москве - люди старше 60 лет, заявил мэр столицы Сергей Собянин."Радует то, что среди привитых в настоящее время уже около половины - это люди старше 60 лет, они как раз сегодня находятся в серьезной зоне риска. Большинство из них находились на самоизоляции, и фактор распространения среди них в случае выхода из самоизоляции самый высокий, и, естественно, самые высокие риски по тяжести заболевания", - заявил он ходе заседания президиума координационного совета по коронавирусу.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество