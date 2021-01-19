https://ria.ru/20210119/vaktsinatsiya-1593680702.html

Мишустин призвал расширять охват вакцинации от коронавируса

Мишустин призвал расширять охват вакцинации от коронавируса

Необходимо расширять охват вакцинации от новой коронавирусной инфекции и повышать ее доступность для граждан РФ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T14:20

2021-01-19T14:20

2021-01-19T14:28

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здоровье - общество

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Необходимо расширять охват вакцинации от новой коронавирусной инфекции и повышать ее доступность для граждан РФ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Сейчас важно защитить людей, сформировать и укрепить их иммунитет, конечно, нужно расширять охват вакцинации и повышать ее доступность для граждан, а также развивать профилактику неинфекционных заболеваний", - сказал он на заседании президиума координационного совета по коронавирусу.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, михаил мишустин, общество