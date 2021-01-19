https://ria.ru/20210119/vaktsinatsiya-1593680702.html
Мишустин призвал расширять охват вакцинации от коронавируса
Мишустин призвал расширять охват вакцинации от коронавируса
Необходимо расширять охват вакцинации от новой коронавирусной инфекции и повышать ее доступность для граждан РФ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T14:20
2021-01-19T14:20
2021-01-19T14:28
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
михаил мишустин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593480433_0:159:3071:1886_1920x0_80_0_0_3d4e6770303f300eb6bceb9ef49c4eb9.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Необходимо расширять охват вакцинации от новой коронавирусной инфекции и повышать ее доступность для граждан РФ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Сейчас важно защитить людей, сформировать и укрепить их иммунитет, конечно, нужно расширять охват вакцинации и повышать ее доступность для граждан, а также развивать профилактику неинфекционных заболеваний", - сказал он на заседании президиума координационного совета по коронавирусу.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593480433_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_c4205bbd01becd51fcfa22789948967a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, михаил мишустин, общество