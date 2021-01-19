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https://ria.ru/20210119/vaktsinatsiya-1593670561.html
У вакцинированных на Сахалине будет электронный сертификат в виде QR-кода
У вакцинированных на Сахалине будет электронный сертификат в виде QR-кода
Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко заявил, что вместо бейджа для вакцинированных от коронавируса будет введен электронный сертификат в виде QR-кода в... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T13:41
2021-01-19T13:56
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сахалин
общество
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко заявил, что вместо бейджа для вакцинированных от коронавируса будет введен электронный сертификат в виде QR-кода в телефоне.На прошлой неделе Лимаренко говорил, что всем привитым от COVID-19 жителям Сахалина и Курил выдадут специальные бейджи, которые позволят им не носить маски в общественных местах."Мы решили, что сертификат наш будет электронный в виде QR-кода непосредственно в телефоне. И если человеку нужно его предъявить, он сможет это сделать в телефоне. Это вещь индивидуальная, легко проверяется, то есть можно сфотографировать его и получить информацию, что этот человек конкретная личность", - сказал глава Сахалина во вторник в эфире телеканала "Россия 24"."То есть мы решили, что его нужно носить не на шее, не на груди, а его нужно носить в телефоне", - уточнил он.Как отметил губернатор, такой сертификат можно будет переслать в любое учреждение, если потребуется его предъявление.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сахалин, общество

У вакцинированных на Сахалине будет электронный сертификат в виде QR-кода

13:41 19.01.2021 (обновлено: 13:56 19.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМедработник во время вакцинации от коронавируса COVID-19 вакциной "Спутник V"
Медработник во время вакцинации от коронавируса COVID-19 вакциной Спутник V - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко заявил, что вместо бейджа для вакцинированных от коронавируса будет введен электронный сертификат в виде QR-кода в телефоне.
На прошлой неделе Лимаренко говорил, что всем привитым от COVID-19 жителям Сахалина и Курил выдадут специальные бейджи, которые позволят им не носить маски в общественных местах.
"Мы решили, что сертификат наш будет электронный в виде QR-кода непосредственно в телефоне. И если человеку нужно его предъявить, он сможет это сделать в телефоне. Это вещь индивидуальная, легко проверяется, то есть можно сфотографировать его и получить информацию, что этот человек конкретная личность", - сказал глава Сахалина во вторник в эфире телеканала "Россия 24".
"То есть мы решили, что его нужно носить не на шее, не на груди, а его нужно носить в телефоне", - уточнил он.
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Как отметил губернатор, такой сертификат можно будет переслать в любое учреждение, если потребуется его предъявление.
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