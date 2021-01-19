https://ria.ru/20210119/vaktsinatsiya-1593670561.html
У вакцинированных на Сахалине будет электронный сертификат в виде QR-кода
У вакцинированных на Сахалине будет электронный сертификат в виде QR-кода
Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко заявил, что вместо бейджа для вакцинированных от коронавируса будет введен электронный сертификат в виде QR-кода в... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T13:41
2021-01-19T13:41
2021-01-19T13:56
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сахалин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592983461_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_418a1713f152dc9bb288e396d02025c6.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко заявил, что вместо бейджа для вакцинированных от коронавируса будет введен электронный сертификат в виде QR-кода в телефоне.На прошлой неделе Лимаренко говорил, что всем привитым от COVID-19 жителям Сахалина и Курил выдадут специальные бейджи, которые позволят им не носить маски в общественных местах."Мы решили, что сертификат наш будет электронный в виде QR-кода непосредственно в телефоне. И если человеку нужно его предъявить, он сможет это сделать в телефоне. Это вещь индивидуальная, легко проверяется, то есть можно сфотографировать его и получить информацию, что этот человек конкретная личность", - сказал глава Сахалина во вторник в эфире телеканала "Россия 24"."То есть мы решили, что его нужно носить не на шее, не на груди, а его нужно носить в телефоне", - уточнил он.Как отметил губернатор, такой сертификат можно будет переслать в любое учреждение, если потребуется его предъявление.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210119/epitsentr-1593643971.html
сахалин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592981747_103:0:2601:1874_1920x0_80_0_0_9e1b34f15b4ea521be4d45a2eeb09e22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сахалин, общество