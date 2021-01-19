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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210119/vaktsinatsiya-1593667182.html
В Югре рассказали о ходе вакцинации от коронавируса
В Югре рассказали о ходе вакцинации от коронавируса
Медики в Ханты-Мансийском автономном округе использовали 95% от имеющегося объема вакцины "Гам-КОВИД-Вак" от коронавируса, регион ожидает поставку еще 20 тысяч... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T13:28
2021-01-19T13:28
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
ханты-мансийский автономный округ
здоровье - общество
наталья комарова
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 янв - РИА Новости. Медики в Ханты-Мансийском автономном округе использовали 95% от имеющегося объема вакцины "Гам-КОВИД-Вак" от коронавируса, регион ожидает поставку еще 20 тысяч доз препарата, сообщил во вторник руководитель окружного департамента здравоохранения Алексей Добровольский.Первые партии вакцины от коронавируса "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V"), которые были предназначены для медработников, прибыли в Югру в середине осени. В конце декабря Добровольский отмечал, что в первые три месяца 2021 года специалисты ожидают поступление в регион до 109 тысяч доз вакцины."Из 7,2 тысячи доз вакцины, которые в округ поступили, 95% использовано. Вакцинация проводится в 29 медицинских организациях. Ту вакцину, которую сейчас имеем, планируем использовать сегодня и до субботы ожидаем поступление еще 20 тысяч доз вакцины "Гам-КОВИД-Вак", - сказал Добровольский.По его словам, организована предварительная запись на вакцинацию. Он уточнил, что 1299 жителей округа в полном объеме прошли оба этапа вакцинации. "Реакций, требующих оказания медицинской помощи, за это время не отмечено", - пояснил директор депздрава.Со своей стороны глава региона Наталья Комарова предложила ведомству изучить идею о том, чтобы разгрузить поликлиники и организовать мобильные пункты вакцинации от коронавируса. "Мы над этим работаем", - ответил Добровольский.Коронавирус в Ханты-Мансийском автономном округе с начала распространения инфекции лабораторно подтвержден у 45,2 тысячи человек, выздоровели 41,6 тысячи из них, скончались 622 пациента с COVID-19. Режим обязательной самоизоляции для пожилых, беременных и людей с хроническими болезнями в регионе действует с 8 августа.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, ханты-мансийский автономный округ, здоровье - общество, наталья комарова, общество

В Югре рассказали о ходе вакцинации от коронавируса

13:28 19.01.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак"
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 янв - РИА Новости. Медики в Ханты-Мансийском автономном округе использовали 95% от имеющегося объема вакцины "Гам-КОВИД-Вак" от коронавируса, регион ожидает поставку еще 20 тысяч доз препарата, сообщил во вторник руководитель окружного департамента здравоохранения Алексей Добровольский.
Первые партии вакцины от коронавируса "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V"), которые были предназначены для медработников, прибыли в Югру в середине осени. В конце декабря Добровольский отмечал, что в первые три месяца 2021 года специалисты ожидают поступление в регион до 109 тысяч доз вакцины.
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря 2020, 10:54Инфографика
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины
"Из 7,2 тысячи доз вакцины, которые в округ поступили, 95% использовано. Вакцинация проводится в 29 медицинских организациях. Ту вакцину, которую сейчас имеем, планируем использовать сегодня и до субботы ожидаем поступление еще 20 тысяч доз вакцины "Гам-КОВИД-Вак", - сказал Добровольский.
По его словам, организована предварительная запись на вакцинацию. Он уточнил, что 1299 жителей округа в полном объеме прошли оба этапа вакцинации. "Реакций, требующих оказания медицинской помощи, за это время не отмечено", - пояснил директор депздрава.
Со своей стороны глава региона Наталья Комарова предложила ведомству изучить идею о том, чтобы разгрузить поликлиники и организовать мобильные пункты вакцинации от коронавируса. "Мы над этим работаем", - ответил Добровольский.
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак в процедурном кабинете - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
09:31Распространение коронавируса
На Чукотке рассказали о ходе вакцинации от коронавируса
Коронавирус в Ханты-Мансийском автономном округе с начала распространения инфекции лабораторно подтвержден у 45,2 тысячи человек, выздоровели 41,6 тысячи из них, скончались 622 пациента с COVID-19. Режим обязательной самоизоляции для пожилых, беременных и людей с хроническими болезнями в регионе действует с 8 августа.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Вакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыХанты-Мансийский автономный округЗдоровье - ОбществоНаталья КомароваОбщество
 
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