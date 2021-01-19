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В России предложили выдавать прививающимся от COVID-19 продуктовые наборы
В России предложили выдавать прививающимся от COVID-19 продуктовые наборы
Партия "Коммунисты России" обратилась в Минздрав РФ с предложением выдавать вакцинирующимся от коронавируса россиянам наборы продуктов, насыщенные витаминами,... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T13:06
2021-01-19T13:06
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коммунисты россии
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Партия "Коммунисты России" обратилась в Минздрав РФ с предложением выдавать вакцинирующимся от коронавируса россиянам наборы продуктов, насыщенные витаминами, например, лимон, морковь, имбирь, чеснок, гематоген, грецкий орех, рыбий жир, сообщил заместитель председателя партии Сергей Малинкович.По его словам, это должен быть и своего рода комплимент от Минздрава людям, принявшим решение о вакцинации, и действительно важная помощь гражданам в этот важный момент, когда их здоровье будет проходить серьезный тест, и организму требуется витаминная подпитка, чтобы успешно справиться со всеми нюансами прививки."Такого рода поощрение будет хорошо воспринято населением, пойдет на пользу во всех отношениях и побудит большое число граждан принять решение о скорейшей вакцинации, подчеркнул коммунист. Витаминно-продуктовый набор должен быть в яркой упаковке с надписью "Я уколов не боюсь", - предположил он.Также партия полагает, что нужно поставить на самый высокий уровень пропаганду вакцинации, абсолютно гласной и открытой должна быть и информация о состоянии вакцинировавшихся, чтобы никто не боялся каких-то непредвиденных последствий."Спутник" V была зарегистрирована Минздравом России в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коммунисты россии, здоровье - общество, общество

В России предложили выдавать прививающимся от COVID-19 продуктовые наборы

13:06 19.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЛюди возле пункта вакцинации от коронавируса в ГУМе в Москве
Люди возле пункта вакцинации от коронавируса в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Партия "Коммунисты России" обратилась в Минздрав РФ с предложением выдавать вакцинирующимся от коронавируса россиянам наборы продуктов, насыщенные витаминами, например, лимон, морковь, имбирь, чеснок, гематоген, грецкий орех, рыбий жир, сообщил заместитель председателя партии Сергей Малинкович.

"Наша партия обратилась сегодня в Минздрав с предложением ввести такую меру поощрения и поддержки вакцинирующихся "Спутником V" россиян, как бесплатная выдача им небольших питательных продуктовых наборов, в которых будут насыщенные витаминами продукты - лимон, морковь, имбирь, чеснок, гематоген, грецкий орех, яйцо, рыбий жир и другие, пусть врачи решают что еще добавить", - рассказал РИА Новости Малинкович.

По его словам, это должен быть и своего рода комплимент от Минздрава людям, принявшим решение о вакцинации, и действительно важная помощь гражданам в этот важный момент, когда их здоровье будет проходить серьезный тест, и организму требуется витаминная подпитка, чтобы успешно справиться со всеми нюансами прививки.
"Такого рода поощрение будет хорошо воспринято населением, пойдет на пользу во всех отношениях и побудит большое число граждан принять решение о скорейшей вакцинации, подчеркнул коммунист. Витаминно-продуктовый набор должен быть в яркой упаковке с надписью "Я уколов не боюсь", - предположил он.
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Также партия полагает, что нужно поставить на самый высокий уровень пропаганду вакцинации, абсолютно гласной и открытой должна быть и информация о состоянии вакцинировавшихся, чтобы никто не боялся каких-то непредвиденных последствий.
"Спутник" V была зарегистрирована Минздравом России в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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