https://ria.ru/20210119/vaktsinatsiya-1593654551.html

"Вектор" рассказал о вакцинации "ЭпиВакКороной" при наличии антител

"Вектор" рассказал о вакцинации "ЭпиВакКороной" при наличии антител

Наличие антител к коронавирусу не является противопоказанием для вакцинации препаратом "ЭпиВакКорона", он может укрепить уже имеющийся иммунитет, сообщили РИА... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T12:32

2021-01-19T12:32

2021-01-19T13:54

распространение коронавируса

вакцина "эпиваккорона"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Наличие антител к коронавирусу не является противопоказанием для вакцинации препаратом "ЭпиВакКорона", он может укрепить уже имеющийся иммунитет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора со ссылкой на ответ научного центра "Вектор".В Роспотребнадзоре также напомнили, что решение о вакцинации принимает врач, после перенесенного заболевания человеку необходимо восстановиться и окрепнуть, поэтому проводить вакцинацию необходимо после консультации врача.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Позже была зарегистрирована разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора - "ЭпиВакКорона". Вакцина характеризуется ареактогенностью и высочайшей безопасностью.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210118/epivakkorona-1593537697.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество