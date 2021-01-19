https://ria.ru/20210119/vaktsinatsiya-1593654551.html
"Вектор" рассказал о вакцинации "ЭпиВакКороной" при наличии антител
"Вектор" рассказал о вакцинации "ЭпиВакКороной" при наличии антител
Наличие антител к коронавирусу не является противопоказанием для вакцинации препаратом "ЭпиВакКорона", он может укрепить уже имеющийся иммунитет, сообщили РИА... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T12:32
2021-01-19T12:32
2021-01-19T13:54
распространение коронавируса
вакцина "эпиваккорона"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Наличие антител к коронавирусу не является противопоказанием для вакцинации препаратом "ЭпиВакКорона", он может укрепить уже имеющийся иммунитет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора со ссылкой на ответ научного центра "Вектор".В Роспотребнадзоре также напомнили, что решение о вакцинации принимает врач, после перенесенного заболевания человеку необходимо восстановиться и окрепнуть, поэтому проводить вакцинацию необходимо после консультации врача.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Позже была зарегистрирована разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора - "ЭпиВакКорона". Вакцина характеризуется ареактогенностью и высочайшей безопасностью.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210118/epivakkorona-1593537697.html
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вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество