https://ria.ru/20210119/vaktsinatsiya-1593638181.html
Названы лидирующие по числу записей на вакцинацию через госуслуги регионы
Названы лидирующие по числу записей на вакцинацию через госуслуги регионы
Наибольшее количество записей на вакцинацию от коронавируса через портал госуслуг в первые часы подано в Москве, Самарской и Московской областях, сообщил РИА... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T11:00
2021-01-19T11:00
2021-01-19T11:00
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дмитрий чернышенко
москва
московская область (подмосковье)
самарская область
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Наибольшее количество записей на вакцинацию от коронавируса через портал госуслуг в первые часы подано в Москве, Самарской и Московской областях, сообщил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Массовая вакцинация населения России от коронавируса началась 18 января. Тогда же на портале госуслуг и в мобильном приложении "Госуслуги" в тестовом режиме запущена запись на вакцинацию. С 31 января станет доступна отдельная специализированная форма записи на прививку.По словам Чернышенко, больше всего граждан записались на вакцинацию через портал госуслуг в Москве (361 человек), далее следуют Самарская и Московская области (232 и 230 записавшихся соответственно).В десятку регионов с наибольшим числом записей также вошли: Сахалинская область (213 человек), Тюменская область (178), Краснодарский край (177), Удмуртия (140), Брянская область (128), Новосибирская область (123) и Мурманская область (117).Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий чернышенко, москва, московская область (подмосковье), самарская область