https://ria.ru/20210119/vaktsinatsiya-1593638181.html

Названы лидирующие по числу записей на вакцинацию через госуслуги регионы

Названы лидирующие по числу записей на вакцинацию через госуслуги регионы

Наибольшее количество записей на вакцинацию от коронавируса через портал госуслуг в первые часы подано в Москве, Самарской и Московской областях, сообщил РИА... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T11:00

2021-01-19T11:00

2021-01-19T11:00

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

дмитрий чернышенко

москва

московская область (подмосковье)

самарская область

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Наибольшее количество записей на вакцинацию от коронавируса через портал госуслуг в первые часы подано в Москве, Самарской и Московской областях, сообщил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Массовая вакцинация населения России от коронавируса началась 18 января. Тогда же на портале госуслуг и в мобильном приложении "Госуслуги" в тестовом режиме запущена запись на вакцинацию. С 31 января станет доступна отдельная специализированная форма записи на прививку.По словам Чернышенко, больше всего граждан записались на вакцинацию через портал госуслуг в Москве (361 человек), далее следуют Самарская и Московская области (232 и 230 записавшихся соответственно).В десятку регионов с наибольшим числом записей также вошли: Сахалинская область (213 человек), Тюменская область (178), Краснодарский край (177), Удмуртия (140), Брянская область (128), Новосибирская область (123) и Мурманская область (117).Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

московская область (подмосковье)

самарская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий чернышенко, москва, московская область (подмосковье), самарская область