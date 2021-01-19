https://ria.ru/20210119/vaktsinatsiya-1593622448.html

На Чукотке рассказали о ходе вакцинации от коронавируса

На Чукотке рассказали о ходе вакцинации от коронавируса

Запас вакцины от коронавируса из более чем 2 тысяч доз сформирован на Чукотке, ожидается поступление еще 3 тысяч доз, сообщает правительство региона. РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T09:31

2021-01-19T09:31

2021-01-19T09:31

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

вакцина "спутник v"

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ВЛАДИВОСТОК, 19 янв – РИА Новости. Запас вакцины от коронавируса из более чем 2 тысяч доз сформирован на Чукотке, ожидается поступление еще 3 тысяч доз, сообщает правительство региона.Массовая вакцинация населения России от коронавирусной инфекции началась в понедельник."Сейчас для кампании в округе есть всё необходимое – в районах созданы условия для хранения вакцины, а препарат "Спутник V" уже распределяется по районным больницам. Сформирован запас – более 2 тысяч доз, до конца января ожидается поступление ещё около 3 тысяч", - говорится в сообщении.В регионе прививки от коронавируса сделали уже 448 человек. По данным властей, они чувствуют себя отлично, анализы подтверждают высокий иммунитет.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

чукотка

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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