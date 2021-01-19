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На Чукотке рассказали о ходе вакцинации от коронавируса
На Чукотке рассказали о ходе вакцинации от коронавируса
Запас вакцины от коронавируса из более чем 2 тысяч доз сформирован на Чукотке, ожидается поступление еще 3 тысяч доз, сообщает правительство региона. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T09:31
2021-01-19T09:31
2021-01-19T09:31
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ВЛАДИВОСТОК, 19 янв – РИА Новости. Запас вакцины от коронавируса из более чем 2 тысяч доз сформирован на Чукотке, ожидается поступление еще 3 тысяч доз, сообщает правительство региона.Массовая вакцинация населения России от коронавирусной инфекции началась в понедельник."Сейчас для кампании в округе есть всё необходимое – в районах созданы условия для хранения вакцины, а препарат "Спутник V" уже распределяется по районным больницам. Сформирован запас – более 2 тысяч доз, до конца января ожидается поступление ещё около 3 тысяч", - говорится в сообщении.В регионе прививки от коронавируса сделали уже 448 человек. По данным властей, они чувствуют себя отлично, анализы подтверждают высокий иммунитет.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, чукотка, коронавирусы, здоровье - общество, общество