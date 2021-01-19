Биолог призвала продолжать вакцинацию, несмотря на побочные эффекты
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМедработник во время вакцинации от коронавируса COVID-19 вакциной "Спутник V"
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Побочные эффекты от вакцинации имеют место, и это нормально при любой вакцинации, при таких миллионных масштабах и внимании это в большей степени на слуху, хотя и представляют собой небольшой процент случаев, поэтому продолжать вакцинацию необходимо, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
Ранее поступили сообщения о том, что после мРНК-прививки от коронавируса у некоторых пациентов был зафиксирован паралич лица, а также было объявлено о гибели 23 пациентов из дома престарелых в Норвегии после прививки от коронавируса.
"Миллионы людей сейчас получают вакцины. Те случаи, о которых мы получаем информацию, они единичные, и масштабы этих побочных эффектов не больше, чем у любой другой прививки. Пересчитайте эти случаи в штуках на миллион. Надо обязательно привиться, потому что вакцина дает защиту в гораздо большей степени, чем угрожает вашей жизни", - пояснила Баранова.
По словам Барановой, побочные эффекты могут быть от любой прививки и даже медицинской процедуры. Например, после фиброгастроскопии у пациентов тоже может быть паралич лицевого нерва. Какой механизм у этого неизвестно, биологический механизм не ясен. Утешиться можно только тем, что этот паралич уходит максимум за шесть месяцев. В случае смерти пожилых людей в Норвегии в доме престарелых, то тут речь идет о большой группе людей в плохом состоянии здоровья. Прививка в доме престарелых - это фактор риска и с психологической точки зрения, так как пожилые "склонны себя накручивать".
Она отметила, что единственный случай, который вызывает беспокойство, это смерть доктора во Флориде, который умер после прививки из-за резкого падения количества тромбоцитов и последующего инфаркта.
"Однако, опять же один случай, к счастью", - сказала Баранова.
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