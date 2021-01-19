Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210119/vaktsinatsiya-1593609934.html
Биолог призвала продолжать вакцинацию, несмотря на побочные эффекты
Биолог призвала продолжать вакцинацию, несмотря на побочные эффекты
Побочные эффекты от вакцинации имеют место, и это нормально при любой вакцинации, при таких миллионных масштабах и внимании это в большей степени на слуху, хотя РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T04:14
2021-01-19T04:14
распространение коронавируса
анча баранова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье
москва
флорида
норвегия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592980577_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_32cee854fbda1e7bad4a586487d43a06.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Побочные эффекты от вакцинации имеют место, и это нормально при любой вакцинации, при таких миллионных масштабах и внимании это в большей степени на слуху, хотя и представляют собой небольшой процент случаев, поэтому продолжать вакцинацию необходимо, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.Ранее поступили сообщения о том, что после мРНК-прививки от коронавируса у некоторых пациентов был зафиксирован паралич лица, а также было объявлено о гибели 23 пациентов из дома престарелых в Норвегии после прививки от коронавируса.По словам Барановой, побочные эффекты могут быть от любой прививки и даже медицинской процедуры. Например, после фиброгастроскопии у пациентов тоже может быть паралич лицевого нерва. Какой механизм у этого неизвестно, биологический механизм не ясен. Утешиться можно только тем, что этот паралич уходит максимум за шесть месяцев. В случае смерти пожилых людей в Норвегии в доме престарелых, то тут речь идет о большой группе людей в плохом состоянии здоровья. Прививка в доме престарелых - это фактор риска и с психологической точки зрения, так как пожилые "склонны себя накручивать".Она отметила, что единственный случай, который вызывает беспокойство, это смерть доктора во Флориде, который умер после прививки из-за резкого падения количества тромбоцитов и последующего инфаркта."Однако, опять же один случай, к счастью", - сказала Баранова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210119/risk-1593608551.html
россия
москва
флорида
норвегия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592980577_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4b7f791aacef84682099a65829497a87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анча баранова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, москва, флорида, норвегия, общество

Биолог призвала продолжать вакцинацию, несмотря на побочные эффекты

04:14 19.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМедработник во время вакцинации от коронавируса COVID-19 вакциной "Спутник V"
Медработник во время вакцинации от коронавируса COVID-19 вакциной Спутник V - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Побочные эффекты от вакцинации имеют место, и это нормально при любой вакцинации, при таких миллионных масштабах и внимании это в большей степени на слуху, хотя и представляют собой небольшой процент случаев, поэтому продолжать вакцинацию необходимо, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
Ранее поступили сообщения о том, что после мРНК-прививки от коронавируса у некоторых пациентов был зафиксирован паралич лица, а также было объявлено о гибели 23 пациентов из дома престарелых в Норвегии после прививки от коронавируса.
"Миллионы людей сейчас получают вакцины. Те случаи, о которых мы получаем информацию, они единичные, и масштабы этих побочных эффектов не больше, чем у любой другой прививки. Пересчитайте эти случаи в штуках на миллион. Надо обязательно привиться, потому что вакцина дает защиту в гораздо большей степени, чем угрожает вашей жизни", - пояснила Баранова.
По словам Барановой, побочные эффекты могут быть от любой прививки и даже медицинской процедуры. Например, после фиброгастроскопии у пациентов тоже может быть паралич лицевого нерва. Какой механизм у этого неизвестно, биологический механизм не ясен. Утешиться можно только тем, что этот паралич уходит максимум за шесть месяцев. В случае смерти пожилых людей в Норвегии в доме престарелых, то тут речь идет о большой группе людей в плохом состоянии здоровья. Прививка в доме престарелых - это фактор риска и с психологической точки зрения, так как пожилые "склонны себя накручивать".
Она отметила, что единственный случай, который вызывает беспокойство, это смерть доктора во Флориде, который умер после прививки из-за резкого падения количества тромбоцитов и последующего инфаркта.
"Однако, опять же один случай, к счастью", - сказала Баранова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинский работник в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
03:19Распространение коронавируса
Ученые назвали способ определения риска осложнений и смерти от COVID-19
 
Распространение коронавирусаАнча БарановаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровьеМоскваФлоридаНорвегияОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:37Найден новый способ выявить коронавирус до появления симптомов
15:32Эксперты считают, что Австралия не будет принимать туристов в 2021 году
15:20Nord Stream 2 AG рассказала о реакции партнеров на угрозу санкций США
15:19Назван простой способ быстрее заснуть
15:19В Башкирии рассказали о проекте антиковидного паспорта
15:18В Петербурге посетитель детской поликлиники напал на врача
15:17Историк Соколов проиграл иск по фильму о "жертвах русского Наполеона"
15:17Зюганов увидел у Навального лишь попытки организации "майдана" в России
15:11В ОБСЕ оценили возможность диалога власти и оппозиции в Белоруссии
15:09Жириновский считает, что мог бы стать президентом Украины
15:08Жириновский потребовал от Навального подтверждающие его диагноз документы
15:04Суд отказал в УДО бросившему урну в полицию на незаконной акции в Москве
15:01Диетолог рассказал, что надо есть перед вакцинацией от COVID-19
15:00Рэпер Дрейк побил мировой рекорд по числу прослушиваний на Spotify
14:56В Центре Гамалеи оценили опасность нового очага коронавируса в Китае
14:56В Ирландии выявили более 80 побочных эффектов от вакцины Pfizer
14:56Эксперт оценила влияние вакцинации от COVID-19 на репродуктивную систему
14:55Раскрыты обстоятельства смерти ведущего программы "Время" Выхухолева
14:54Глава КС Украины официально стал подозреваемым в подкупе свидетеля
14:51Pfizer задерживает поставки вакцины от COVID-19 в Италию
Лента новостейМолния