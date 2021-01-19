https://ria.ru/20210119/vaktsinatsiya-1593609934.html

Биолог призвала продолжать вакцинацию, несмотря на побочные эффекты

Биолог призвала продолжать вакцинацию, несмотря на побочные эффекты

Побочные эффекты от вакцинации имеют место, и это нормально при любой вакцинации, при таких миллионных масштабах и внимании это в большей степени на слуху, хотя РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T04:14

2021-01-19T04:14

2021-01-19T04:14

распространение коронавируса

анча баранова

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Побочные эффекты от вакцинации имеют место, и это нормально при любой вакцинации, при таких миллионных масштабах и внимании это в большей степени на слуху, хотя и представляют собой небольшой процент случаев, поэтому продолжать вакцинацию необходимо, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.Ранее поступили сообщения о том, что после мРНК-прививки от коронавируса у некоторых пациентов был зафиксирован паралич лица, а также было объявлено о гибели 23 пациентов из дома престарелых в Норвегии после прививки от коронавируса.По словам Барановой, побочные эффекты могут быть от любой прививки и даже медицинской процедуры. Например, после фиброгастроскопии у пациентов тоже может быть паралич лицевого нерва. Какой механизм у этого неизвестно, биологический механизм не ясен. Утешиться можно только тем, что этот паралич уходит максимум за шесть месяцев. В случае смерти пожилых людей в Норвегии в доме престарелых, то тут речь идет о большой группе людей в плохом состоянии здоровья. Прививка в доме престарелых - это фактор риска и с психологической точки зрения, так как пожилые "склонны себя накручивать".Она отметила, что единственный случай, который вызывает беспокойство, это смерть доктора во Флориде, который умер после прививки из-за резкого падения количества тромбоцитов и последующего инфаркта."Однако, опять же один случай, к счастью", - сказала Баранова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210119/risk-1593608551.html

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москва

флорида

норвегия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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