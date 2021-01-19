https://ria.ru/20210119/vaktsina-1593743587.html

"Вектор" озвучит данные об эффективности вакцины "ЭпиВакКорона" в феврале

"Вектор" озвучит данные об эффективности вакцины "ЭпиВакКорона" в феврале

Данные об эффективности вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" будут озвучены в феврале, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T20:25

2021-01-19T20:25

2021-01-19T20:33

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ринат максютов

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государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Данные об эффективности вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" будут озвучены в феврале, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."Результаты эффективности вакцины ЭпиВакКорона будут озвучены в феврале. Эффективность вакцины складывается из ее иммунологической эффективности и профилактической эффективности",- сказал директор центра "Вектор" Ринат Максютов, слова которого приводятся в сообщении.Он пояснил, что иммунологическая эффективность - это выработка специфических антител у привитых, по итогам первой - второй фаз клинических испытаний вакцины "ЭпиВакКорона" выработка специфических антител произошла у всех добровольцев."Профилактическая эффективность - это защита привитых от заболевания. Исследования профилактической эффективности продолжаются в ходе пострегистрационных клинических испытаний, данные о профилактической эффективности будут озвучены в феврале",- уточнил Максютов.Ранее Роспотребнадзор заявил о 100%-й иммунологической эффективности вакцины "ЭпиВакКорона" в ходе первой - второй фазы клинических испытанийАктуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210119/vaktsina-1593667643.html

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2021

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