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https://ria.ru/20210119/vaktsina-1593727189.html
Поставки вакцины "Спутник V" в Мексику начнутся в январе
Поставки вакцины "Спутник V" в Мексику начнутся в январе
Правительство Мексики раскрыло детали соглашения с Россией о поставках вакцины от коронавируса "Спутник V" - на начальном этапе с января по март должны быть... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T18:41
2021-01-19T18:41
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
аргентина
мексика
в мире
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МЕХИКО, 19 янв - РИА Новости. Правительство Мексики раскрыло детали соглашения с Россией о поставках вакцины от коронавируса "Спутник V" - на начальном этапе с января по март должны быть поставлены 7,4 миллиона доз.Объем первой партии российской вакцины, которая на три недели станет основным препаратом для иммунизации в Мексике из-за остановки поставок от Pfizer, составит 400 тысяч доз, согласно представленным на пресс-конференции графикам.Федеральное правительство Мексики по итогам визита в Аргентину, где будет организовано производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V", ранее заявило, что достигло предварительных договоренностей о приобретении 24 миллионов доз препарата.Кампания вакцинации от COVID-19 в Мексике началась 13 января с медперсонала коронавирусных больниц, для этих целей власти пока используют препарат производства Pfizer. Российская вакцина начнет применяться после 25 января.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, аргентина, мексика, в мире

Поставки вакцины "Спутник V" в Мексику начнутся в январе

18:41 19.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей КуденкоВакцина "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Вакцина Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 19 янв - РИА Новости. Правительство Мексики раскрыло детали соглашения с Россией о поставках вакцины от коронавируса "Спутник V" - на начальном этапе с января по март должны быть поставлены 7,4 миллиона доз.

"Цифры такие - 7,4 миллиона доз (будут поставлены с января по март - ред.), и 3,7 миллиона вакцинированных, с 25 по 29 января (ожидается первая партия), в феврале предусмотрено 250 тысяч доз в неделю, после чего в марте - 1,2 миллиона в неделю", - сказал глава МИД Марсело Эбрард в ходе пресс-конференции, опубликованной в Twitter правительства.

Объем первой партии российской вакцины, которая на три недели станет основным препаратом для иммунизации в Мексике из-за остановки поставок от Pfizer, составит 400 тысяч доз, согласно представленным на пресс-конференции графикам.
Федеральное правительство Мексики по итогам визита в Аргентину, где будет организовано производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V", ранее заявило, что достигло предварительных договоренностей о приобретении 24 миллионов доз препарата.
Кампания вакцинации от COVID-19 в Мексике началась 13 января с медперсонала коронавирусных больниц, для этих целей власти пока используют препарат производства Pfizer. Российская вакцина начнет применяться после 25 января.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоАргентинаМексикаВ мире
 
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