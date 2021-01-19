Поставки вакцины "Спутник V" в Мексику начнутся в январе
МЕХИКО, 19 янв - РИА Новости. Правительство Мексики раскрыло детали соглашения с Россией о поставках вакцины от коронавируса "Спутник V" - на начальном этапе с января по март должны быть поставлены 7,4 миллиона доз.
"Цифры такие - 7,4 миллиона доз (будут поставлены с января по март - ред.), и 3,7 миллиона вакцинированных, с 25 по 29 января (ожидается первая партия), в феврале предусмотрено 250 тысяч доз в неделю, после чего в марте - 1,2 миллиона в неделю", - сказал глава МИД Марсело Эбрард в ходе пресс-конференции, опубликованной в Twitter правительства.
Объем первой партии российской вакцины, которая на три недели станет основным препаратом для иммунизации в Мексике из-за остановки поставок от Pfizer, составит 400 тысяч доз, согласно представленным на пресс-конференции графикам.
Федеральное правительство Мексики по итогам визита в Аргентину, где будет организовано производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V", ранее заявило, что достигло предварительных договоренностей о приобретении 24 миллионов доз препарата.
Кампания вакцинации от COVID-19 в Мексике началась 13 января с медперсонала коронавирусных больниц, для этих целей власти пока используют препарат производства Pfizer. Российская вакцина начнет применяться после 25 января.
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