https://ria.ru/20210119/vaktsina-1593727189.html

Поставки вакцины "Спутник V" в Мексику начнутся в январе

Поставки вакцины "Спутник V" в Мексику начнутся в январе

Правительство Мексики раскрыло детали соглашения с Россией о поставках вакцины от коронавируса "Спутник V" - на начальном этапе с января по март должны быть... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T18:41

2021-01-19T18:41

2021-01-19T18:41

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

аргентина

мексика

в мире

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МЕХИКО, 19 янв - РИА Новости. Правительство Мексики раскрыло детали соглашения с Россией о поставках вакцины от коронавируса "Спутник V" - на начальном этапе с января по март должны быть поставлены 7,4 миллиона доз.Объем первой партии российской вакцины, которая на три недели станет основным препаратом для иммунизации в Мексике из-за остановки поставок от Pfizer, составит 400 тысяч доз, согласно представленным на пресс-конференции графикам.Федеральное правительство Мексики по итогам визита в Аргентину, где будет организовано производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V", ранее заявило, что достигло предварительных договоренностей о приобретении 24 миллионов доз препарата.Кампания вакцинации от COVID-19 в Мексике началась 13 января с медперсонала коронавирусных больниц, для этих целей власти пока используют препарат производства Pfizer. Российская вакцина начнет применяться после 25 января.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210119/vaktsina-1593682300.html

аргентина

мексика

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, аргентина, мексика, в мире