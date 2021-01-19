https://ria.ru/20210119/vaktsina-1593699147.html

В Минздраве рассказали о поставках вакцины "Спутник V" на Урал

В Минздраве рассказали о поставках вакцины "Спутник V" на Урал

Почти 300 тысяч доз вакцины от коронавируса "Спутник V" будет доставлено в регионы Урала до конца января, заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T16:01

2021-01-19T16:01

2021-01-19T16:10

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591207795_0:147:3072:1875_1920x0_80_0_0_b1334d2c50f7aef1b5466f0485702743.jpg

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Почти 300 тысяч доз вакцины от коронавируса "Спутник V" будет доставлено в регионы Урала до конца января, заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов."Всего до конца января в регионы Урала будет поставлено почти 300 тысяч двухкомпонентных доз вакцины "Спутник V". В том числе, в Свердловскую область – более 110 тысяч доз, в Челябинскую область – более 55 тысяч доз, в Тюменскую область – 27 тысяч доз, в ХМАО – более 60 тысяч доз, в ЯНАО – 20 тысяч доз, в Курганскую область – более 3 тысяч доз",- сказал Кузнецов журналистам.Он уточнил, что до конца текущей недели в Свердловскую область будет доставлено 40 тысяч двухкомпонентных доз вакцины "Спутник V", 20 тысяч доз доставят в Ханты-Мансийский АО.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210119/vaktsinatsiya-1593680702.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, общество