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https://ria.ru/20210119/vaktsina-1593699147.html
В Минздраве рассказали о поставках вакцины "Спутник V" на Урал
В Минздраве рассказали о поставках вакцины "Спутник V" на Урал
Почти 300 тысяч доз вакцины от коронавируса "Спутник V" будет доставлено в регионы Урала до конца января, заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T16:01
2021-01-19T16:10
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Почти 300 тысяч доз вакцины от коронавируса "Спутник V" будет доставлено в регионы Урала до конца января, заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов."Всего до конца января в регионы Урала будет поставлено почти 300 тысяч двухкомпонентных доз вакцины "Спутник V". В том числе, в Свердловскую область – более 110 тысяч доз, в Челябинскую область – более 55 тысяч доз, в Тюменскую область – 27 тысяч доз, в ХМАО – более 60 тысяч доз, в ЯНАО – 20 тысяч доз, в Курганскую область – более 3 тысяч доз",- сказал Кузнецов журналистам.Он уточнил, что до конца текущей недели в Свердловскую область будет доставлено 40 тысяч двухкомпонентных доз вакцины "Спутник V", 20 тысяч доз доставят в Ханты-Мансийский АО.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, общество

В Минздраве рассказали о поставках вакцины "Спутник V" на Урал

16:01 19.01.2021 (обновлено: 16:10 19.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Почти 300 тысяч доз вакцины от коронавируса "Спутник V" будет доставлено в регионы Урала до конца января, заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
"Всего до конца января в регионы Урала будет поставлено почти 300 тысяч двухкомпонентных доз вакцины "Спутник V". В том числе, в Свердловскую область – более 110 тысяч доз, в Челябинскую область – более 55 тысяч доз, в Тюменскую область – 27 тысяч доз, в ХМАО – более 60 тысяч доз, в ЯНАО – 20 тысяч доз, в Курганскую область – более 3 тысяч доз",- сказал Кузнецов журналистам.
Вакцина Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
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Он уточнил, что до конца текущей недели в Свердловскую область будет доставлено 40 тысяч двухкомпонентных доз вакцины "Спутник V", 20 тысяч доз доставят в Ханты-Мансийский АО.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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