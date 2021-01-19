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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210119/vaktsina-1593687255.html
Pfizer задерживает поставки вакцины от COVID-19 в Италию
Pfizer задерживает поставки вакцины от COVID-19 в Италию
Американская фармацевтическая компания Pfizer, которая вместе с немецкой фирмой BioNTech разработала вакцину от коронавируса, задерживает поставки этого... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T14:51
2021-01-19T14:51
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
astrazeneca
pfizer, inc.
италия
в мире
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РИМ, 19 янв – РИА Новости, Сергей Старцев. Американская фармацевтическая компания Pfizer, которая вместе с немецкой фирмой BioNTech разработала вакцину от коронавируса, задерживает поставки этого препарата в Италию.По информации местных СМИ, в понедельник на Апеннины поступило всего 103 тысячи доз вакцины Pfizer/BioNThec и ожидалось, что еще почти 295 тысяч доз будут доставлены во вторник. Это количество препарата составляет на 29% меньше, чем было запланировано первоначально. Однако в понедельник вечером представители Pfizer уведомили медицинские власти Италии о том, что во вторник поставки будут значительно сокращены - до 53 тысяч доз, то есть почти в шесть раз. Правда, компания обещает наверстать упущенное в течение недели, однако такие перебои в поставках вызывают раздражение у руководителей местной системы здравоохранения. Дело осложняется тем, что дозы Pfizer/BioNThec уже нужны для проведения второй прививки гражданам, которые сделали первый укол в самом начале национальной кампании по вакцинации.Комиссар по чрезвычайной ситуации COVID-19 Доменико Аркури назвал происходящее "невероятным опозданием" и потребовал от Pfizer немедленно восстановить поставки вакцины в полном объеме. По имеющейся информации, в настоящее время сотрудники его службы изучают вопрос о возможности применения штрафных санкций к американской компании.Как пояснил РИА Новости информированный источник в национальной системе здравоохранения, договоренности на поставку вакцин от COVID-19 заключались на уровне ЕС и не являются открытыми документами. Тем не менее, известно, что они предусматривают возможность применения штрафных санкций в случае несоблюдения согласованного объема и сроков поставок. В течение первого квартала 2021 года Pfizer обязалась поставить в Италию более 8,7 миллиона доз вакцины.Ранее Аркури заверил руководство правительства и итальянских регионов в том, что до конца марта в стране будут вакцинированы 5,9 миллиона человек, в апреле - 13,7 миллиона, а до конца мая – 21,5 миллиона. Кампанию по вакцинации предполагается завершить до конца августа. Медицинские власти ставят перед собой задачу сделать прививки от COVID-19 приблизительно 70% населения, то есть 42 миллионам человек, чтобы добиться образования коллективного иммунитета.Всего Италия рассчитывает получить в рамках закупок по линии ЕС 202 миллиона доз вакцин от COVID-19. По данным Аркури, за первые три квартала 2021 года на Апеннины будут доставлены 27 миллионов доз вакцины Pfizer/BioNTech. Ожидается, что в этот же период в Италию поступят также около 11 миллионов доз вакцины, разработанной американской компанией Moderna.Однако такое количество препарата позволит вакцинировать лишь 19 миллионов итальянцев. В этой связи власти возлагают большие надежды на скорые поставки вакцины компании AstraZeneca. Ожидается, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) может одобрить ее применение уже 29 января.Согласно данным минздрава Италии, в настоящий момент в стране вакцинированы от COVID-19 уже более 1,1 миллиона человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210119/vaktsina-1593643072.html
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, astrazeneca , pfizer, inc., италия, в мире

Pfizer задерживает поставки вакцины от COVID-19 в Италию

14:51 19.01.2021
 
© REUTERS / Lucy NicholsonФлакон с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech во время вакцинации в Лос-Анджелесе
Флакон с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech во время вакцинации в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© REUTERS / Lucy Nicholson
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РИМ, 19 янв – РИА Новости, Сергей Старцев. Американская фармацевтическая компания Pfizer, которая вместе с немецкой фирмой BioNTech разработала вакцину от коронавируса, задерживает поставки этого препарата в Италию.
По информации местных СМИ, в понедельник на Апеннины поступило всего 103 тысячи доз вакцины Pfizer/BioNThec и ожидалось, что еще почти 295 тысяч доз будут доставлены во вторник. Это количество препарата составляет на 29% меньше, чем было запланировано первоначально. Однако в понедельник вечером представители Pfizer уведомили медицинские власти Италии о том, что во вторник поставки будут значительно сокращены - до 53 тысяч доз, то есть почти в шесть раз. Правда, компания обещает наверстать упущенное в течение недели, однако такие перебои в поставках вызывают раздражение у руководителей местной системы здравоохранения. Дело осложняется тем, что дозы Pfizer/BioNThec уже нужны для проведения второй прививки гражданам, которые сделали первый укол в самом начале национальной кампании по вакцинации.
Комиссар по чрезвычайной ситуации COVID-19 Доменико Аркури назвал происходящее "невероятным опозданием" и потребовал от Pfizer немедленно восстановить поставки вакцины в полном объеме. По имеющейся информации, в настоящее время сотрудники его службы изучают вопрос о возможности применения штрафных санкций к американской компании.
Как пояснил РИА Новости информированный источник в национальной системе здравоохранения, договоренности на поставку вакцин от COVID-19 заключались на уровне ЕС и не являются открытыми документами. Тем не менее, известно, что они предусматривают возможность применения штрафных санкций в случае несоблюдения согласованного объема и сроков поставок. В течение первого квартала 2021 года Pfizer обязалась поставить в Италию более 8,7 миллиона доз вакцины.
Флаконы с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
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Ранее Аркури заверил руководство правительства и итальянских регионов в том, что до конца марта в стране будут вакцинированы 5,9 миллиона человек, в апреле - 13,7 миллиона, а до конца мая – 21,5 миллиона. Кампанию по вакцинации предполагается завершить до конца августа. Медицинские власти ставят перед собой задачу сделать прививки от COVID-19 приблизительно 70% населения, то есть 42 миллионам человек, чтобы добиться образования коллективного иммунитета.
Всего Италия рассчитывает получить в рамках закупок по линии ЕС 202 миллиона доз вакцин от COVID-19. По данным Аркури, за первые три квартала 2021 года на Апеннины будут доставлены 27 миллионов доз вакцины Pfizer/BioNTech. Ожидается, что в этот же период в Италию поступят также около 11 миллионов доз вакцины, разработанной американской компанией Moderna.
Однако такое количество препарата позволит вакцинировать лишь 19 миллионов итальянцев. В этой связи власти возлагают большие надежды на скорые поставки вакцины компании AstraZeneca. Ожидается, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) может одобрить ее применение уже 29 января.
Согласно данным минздрава Италии, в настоящий момент в стране вакцинированы от COVID-19 уже более 1,1 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Флакон с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech во время вакцинации в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
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