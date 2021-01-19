https://ria.ru/20210119/vaktsina-1593686040.html

Посол Великобритании в России не намерена прививаться "Спутником V"

Посол Великобритании в России не намерена прививаться "Спутником V"

Посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт не планирует прививаться от COVID российской вакциной "Спутник V", так как она не одобрена для использования... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T14:47

2021-01-19T14:47

2021-01-19T14:47

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

дебора броннерт

здоровье - общество

великобритания

в мире

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт не планирует прививаться от COVID российской вакциной "Спутник V", так как она не одобрена для использования соответствующим регулирующим органом Соединенного Королевства, сообщили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии."Посол Великобритании Дебора Броннерт не собирается прививаться против COVID-19 вакциной "Спутник V", поскольку на данный момент эта вакцина не одобрена для использования соответствующим регулирующим органом Соединенного Королевства, в частности, Агентством по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency)", - сообщили в пресс-службе."Мы внимательно следим за вакцинацией населения, как за пределами, так внутри Соединенного Королевства. Мы надеемся, что все потенциальные вакцины докажут свою эффективность в борьбе с COVID-19", - добавили там.В посольстве сказали, что "одним из приоритетов Соединенного Королевства является помощь в обеспечении равного глобального доступа к вакцинам против COVID-19 посредством механизма COVAX Всемирной организации здравоохранения"."Соединенное Королевство является крупнейшим в мире донором Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI), чья деятельность необходима для эффективного, быстрого и дешевого распределения вакцин в мире", - заключили в британском посольстве.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20210119/vaktsina-1593684628.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, дебора броннерт, здоровье - общество, великобритания, в мире