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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210119/vaktsina-1593686040.html
Посол Великобритании в России не намерена прививаться "Спутником V"
Посол Великобритании в России не намерена прививаться "Спутником V"
Посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт не планирует прививаться от COVID российской вакциной "Спутник V", так как она не одобрена для использования... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T14:47
2021-01-19T14:47
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
дебора броннерт
здоровье - общество
великобритания
в мире
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт не планирует прививаться от COVID российской вакциной "Спутник V", так как она не одобрена для использования соответствующим регулирующим органом Соединенного Королевства, сообщили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии."Посол Великобритании Дебора Броннерт не собирается прививаться против COVID-19 вакциной "Спутник V", поскольку на данный момент эта вакцина не одобрена для использования соответствующим регулирующим органом Соединенного Королевства, в частности, Агентством по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency)", - сообщили в пресс-службе."Мы внимательно следим за вакцинацией населения, как за пределами, так внутри Соединенного Королевства. Мы надеемся, что все потенциальные вакцины докажут свою эффективность в борьбе с COVID-19", - добавили там.В посольстве сказали, что "одним из приоритетов Соединенного Королевства является помощь в обеспечении равного глобального доступа к вакцинам против COVID-19 посредством механизма COVAX Всемирной организации здравоохранения"."Соединенное Королевство является крупнейшим в мире донором Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI), чья деятельность необходима для эффективного, быстрого и дешевого распределения вакцин в мире", - заключили в британском посольстве.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, дебора броннерт, здоровье - общество, великобритания, в мире

Посол Великобритании в России не намерена прививаться "Спутником V"

14:47 19.01.2021
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Российской Федерации Дебора Броннерт
Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Российской Федерации Дебора Броннерт - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт не планирует прививаться от COVID российской вакциной "Спутник V", так как она не одобрена для использования соответствующим регулирующим органом Соединенного Королевства, сообщили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии.
"Посол Великобритании Дебора Броннерт не собирается прививаться против COVID-19 вакциной "Спутник V", поскольку на данный момент эта вакцина не одобрена для использования соответствующим регулирующим органом Соединенного Королевства, в частности, Агентством по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency)", - сообщили в пресс-службе.
Ив Россье - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
14:36Распространение коронавируса
Экс-посол Швейцарии в России привился вакциной "Спутник V"
"Мы внимательно следим за вакцинацией населения, как за пределами, так внутри Соединенного Королевства. Мы надеемся, что все потенциальные вакцины докажут свою эффективность в борьбе с COVID-19", - добавили там.
В посольстве сказали, что "одним из приоритетов Соединенного Королевства является помощь в обеспечении равного глобального доступа к вакцинам против COVID-19 посредством механизма COVAX Всемирной организации здравоохранения".
"Соединенное Королевство является крупнейшим в мире донором Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI), чья деятельность необходима для эффективного, быстрого и дешевого распределения вакцин в мире", - заключили в британском посольстве.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Дебора БроннертЗдоровье - ОбществоВеликобританияВ мире
 
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