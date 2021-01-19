https://ria.ru/20210119/vaktsina-1593682300.html

ВОЗ рассказала о дискуссии по включению "Спутника V" в список разрешенных

ВОЗ рассказала о дискуссии по включению "Спутника V" в список разрешенных

Дискуссия по включению российской вакцины от COVID "Спутник V" в список разрешенных Всемирной организацией здравоохранения может занять несколько дней, заявила... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T14:26

2021-01-19T14:26

2021-01-19T14:26

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

маргарет харрис

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здоровье - общество

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ЖЕНЕВА, 19 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Дискуссия по включению российской вакцины от COVID "Спутник V" в список разрешенных Всемирной организацией здравоохранения может занять несколько дней, заявила на брифинге во вторник официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис."То, что эти дискуссии будут проводиться, говорит о том, что мы находимся на достаточно хорошей стадии. Но необязательно, что эти дискуссии закончатся именно в этот день. Разрешение на внесение в список препаратов для использования в экстренных ситуациях будет дано экспертами только тогда, когда они будут удовлетворены всеми данными (по вакцине – ред.)", - сказала она.Согласно данным организации, обсуждение данных по "Спутник V" комиссия ВОЗ начнет 22 января.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, маргарет харрис, коронавирусы, здоровье - общество, воз, в мире