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ВОЗ рассказала о дискуссии по включению "Спутника V" в список разрешенных
ВОЗ рассказала о дискуссии по включению "Спутника V" в список разрешенных
Дискуссия по включению российской вакцины от COVID "Спутник V" в список разрешенных Всемирной организацией здравоохранения может занять несколько дней, заявила... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T14:26
2021-01-19T14:26
2021-01-19T14:26
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ЖЕНЕВА, 19 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Дискуссия по включению российской вакцины от COVID "Спутник V" в список разрешенных Всемирной организацией здравоохранения может занять несколько дней, заявила на брифинге во вторник официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис."То, что эти дискуссии будут проводиться, говорит о том, что мы находимся на достаточно хорошей стадии. Но необязательно, что эти дискуссии закончатся именно в этот день. Разрешение на внесение в список препаратов для использования в экстренных ситуациях будет дано экспертами только тогда, когда они будут удовлетворены всеми данными (по вакцине – ред.)", - сказала она.Согласно данным организации, обсуждение данных по "Спутник V" комиссия ВОЗ начнет 22 января.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, маргарет харрис, коронавирусы, здоровье - общество, воз, в мире