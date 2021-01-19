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В Орловской области планируют получить 33 тысячи доз вакцины от COVID-19
В Орловской области планируют получить 33 тысячи доз вакцины от COVID-19
Орловская область до 1 марта планирует получить 33 тысячи доз вакцины от коронавируса, заявил губернатор региона Андрей Клычков. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T14:00
2021-01-19T14:00
2021-01-19T14:00
распространение коронавируса
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
андрей клычков
орловская область
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Орловская область до 1 марта планирует получить 33 тысячи доз вакцины от коронавируса, заявил губернатор региона Андрей Клычков."Мы сегодня до конца дня получаем 9 тысяч 900 доз. И до 1 марта полный комплект у нас 33 тысячи доз вакцины, из того, что уже определено для региона. Безусловно, мы рассчитываем на увеличение этих цифр, для того чтобы большее количество населения могли получить...", - сказал Клычков в интервью "России 24".Как отметил глава Орловской области, до вчерашнего дня запись на вакцинацию была организована через электронную регистратуру региона и в мобильном приложении."Со вчерашнего дня - это телефон 122 и Госуслуги, которые предоставляют возможность записаться в свободные окна, чтобы не создавать массовое скопление людей для прохождения вакцинации", - сказал Клычков.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
орловская область
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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