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В Орловской области планируют получить 33 тысячи доз вакцины от COVID-19

В Орловской области планируют получить 33 тысячи доз вакцины от COVID-19

Орловская область до 1 марта планирует получить 33 тысячи доз вакцины от коронавируса, заявил губернатор региона Андрей Клычков. РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T14:00

2021-01-19T14:00

2021-01-19T14:00

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

андрей клычков

орловская область

общество

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Орловская область до 1 марта планирует получить 33 тысячи доз вакцины от коронавируса, заявил губернатор региона Андрей Клычков."Мы сегодня до конца дня получаем 9 тысяч 900 доз. И до 1 марта полный комплект у нас 33 тысячи доз вакцины, из того, что уже определено для региона. Безусловно, мы рассчитываем на увеличение этих цифр, для того чтобы большее количество населения могли получить...", - сказал Клычков в интервью "России 24".Как отметил глава Орловской области, до вчерашнего дня запись на вакцинацию была организована через электронную регистратуру региона и в мобильном приложении."Со вчерашнего дня - это телефон 122 и Госуслуги, которые предоставляют возможность записаться в свободные окна, чтобы не создавать массовое скопление людей для прохождения вакцинации", - сказал Клычков.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

орловская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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