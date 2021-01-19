https://ria.ru/20210119/vaktsina-1593667643.html

"Вектор" допустил, что переболевшим можно давать один компонент вакцины

"Вектор" допустил, что переболевшим можно давать один компонент вакцины

Вакцинация одним компонентом вакцины "ЭпиВакКорона" возможна в случае, если человек ранее переболел коронавирусом, но этот вопрос еще нужно изучить, сообщили... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T13:28

2021-01-19T13:28

2021-01-19T13:28

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

вакцина "эпиваккорона"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Вакцинация одним компонентом вакцины "ЭпиВакКорона" возможна в случае, если человек ранее переболел коронавирусом, но этот вопрос еще нужно изучить, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора со ссылкой на ответ ГНЦ "Вектор"."Введение одной дозы вакцины "ЭпиВакКорона" не будет давать оптимальный по силе и продолжительности иммунный ответ. В случае ранее переболевших вакцинация одной дозой возможна, но в настоящее время это не регламентировано и требует дополнительных исследований", - говорится в сообщении.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Позже была зарегистрирована разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора - "ЭпиВакКорона". Вакцина характеризуется ареактогенностью и высочайшей безопасностью.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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