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"Вектор" допустил, что переболевшим можно давать один компонент вакцины
"Вектор" допустил, что переболевшим можно давать один компонент вакцины
Вакцинация одним компонентом вакцины "ЭпиВакКорона" возможна в случае, если человек ранее переболел коронавирусом, но этот вопрос еще нужно изучить, сообщили... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T13:28
2021-01-19T13:28
2021-01-19T13:28
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "эпиваккорона"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Вакцинация одним компонентом вакцины "ЭпиВакКорона" возможна в случае, если человек ранее переболел коронавирусом, но этот вопрос еще нужно изучить, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора со ссылкой на ответ ГНЦ "Вектор"."Введение одной дозы вакцины "ЭпиВакКорона" не будет давать оптимальный по силе и продолжительности иммунный ответ. В случае ранее переболевших вакцинация одной дозой возможна, но в настоящее время это не регламентировано и требует дополнительных исследований", - говорится в сообщении.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Позже была зарегистрирована разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора - "ЭпиВакКорона". Вакцина характеризуется ареактогенностью и высочайшей безопасностью.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество