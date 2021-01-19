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Белоруссия планирует увеличить закупки вакцины "Спутник V"
Белоруссия планирует увеличить закупки вакцины "Спутник V"
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил, что есть контракты на поставку российской вакцины от COVID-19 в Белоруссию на январь-март, изучается запрос... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T13:12
2021-01-19T15:16
парламентское собрание союза беларуси и россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
дмитрий мезенцев
белоруссия
в мире
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МИНСК, 19 янв – РИА Новости. Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил, что есть контракты на поставку российской вакцины от COVID-19 в Белоруссию на январь-март, изучается запрос на возможность увеличения закупки.Дипломат отметил, что этот вопрос нуждается в проработке, так как нужно понимать, "справиться ли система минздрава (Белоруссии - ред.) с наплывом людей, которые хотят пройти процедуру вакцинации". Кроме того, заметил он, есть вопросы в области хранения и наличия необходимых специалистов, которые также требуют решения.Посол также напомнил, что в феврале-марте будет уже выпущена первая промышленная партия локализованной на территории Белоруссии российской вакцины "Cпутник V". Он поблагодарил министерства здравоохранения двух стран и "специалистов, которые готовятся к развертыванию (в Белоруссии – ред.) совместного производства вакцины", за конструктивное взаимодействие.В свою очередь белорусский премьер также отметил актуальность темы вакцинации. "Я удовлетворен, что ведомства плотно взаимодействуют. Действительно, в ближайшее время должны выйти на постепенную локализацию производства в Беларуси, это даст новые компетенции в области фармацевтики и микробиологии", - сказал премьер.По словам главы российской дипмиссии, в ближайшее время алгоритм взаимодействия в сфере вакцинации будет обсуждаться с руководством минздрава Белоруссии. Он подчеркнул, что сотрудничество в этой сфере - пример для других отраслей, в том числе для "экономистов, энергетиков, транспортников". По его мнению, это пример того, как страны могут "взаимодействовать, находя решение, хотя порой (возникают – ред.) какие споры".В конце декабря Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Белоруссия первой после РФ запустила вакцинацию населения от COVID-19 российской вакциной "Спутник V". Перед Новым годом в Белоруссию поступило 20 тысяч доз российской вакцины "Спутник V". Всего белорусская сторона подписала контракт на поставку первой партии на 170 тысяч доз российской вакцины "Спутник V". Сначала планируется вакцинировать уязвимые группы населения – это медработники, педагоги, сотрудники транспорта, торговли, работники СМИ. Ожидается, что в апреле привиться от коронавируса в стране сможет любой желающий.Как сообщал глава минздрава, до конца весны в стране вакцинами иностранного производства планируется привить 1,2 миллиона человек, а затем выйти на показатель в 5,5 миллиона вакцинированных. Согласно официальной статистике, население Белоруссии на 1 апреля 2020 года составляло около 9,4 миллиона человек. Пиневич также ранее заявлял, что локализованная российская вакцина от COVID-19 может начать производиться в республике в феврале-марте.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, дмитрий мезенцев, белоруссия, в мире

Белоруссия планирует увеличить закупки вакцины "Спутник V"

13:12 19.01.2021 (обновлено: 15:16 19.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 в Москве
Вакцинация от COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МИНСК, 19 янв – РИА Новости. Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил, что есть контракты на поставку российской вакцины от COVID-19 в Белоруссию на январь-март, изучается запрос на возможность увеличения закупки.

"Вакцинация (в Белоруссии российской вакциной – ред.) началась даже раньше, чем планировалось. Сейчас законтрактованы поставки вакцины на январь-февраль-март. Мы также видим запрос белорусской стороны на возможное увеличение", - сказал во вторник Мезенцев на встрече с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко в Минске. Видеофрагмент встречи распространила пресс-служба правительства Белоруссии.

Дипломат отметил, что этот вопрос нуждается в проработке, так как нужно понимать, "справиться ли система минздрава (Белоруссии - ред.) с наплывом людей, которые хотят пройти процедуру вакцинации". Кроме того, заметил он, есть вопросы в области хранения и наличия необходимых специалистов, которые также требуют решения.
Медработник с вакциной Спутник V от коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
17 января, 20:19Распространение коронавируса
В Белоруссии массовую вакцинацию от COVID-19 планируют начать в апреле
Посол также напомнил, что в феврале-марте будет уже выпущена первая промышленная партия локализованной на территории Белоруссии российской вакцины "Cпутник V". Он поблагодарил министерства здравоохранения двух стран и "специалистов, которые готовятся к развертыванию (в Белоруссии – ред.) совместного производства вакцины", за конструктивное взаимодействие.
В свою очередь белорусский премьер также отметил актуальность темы вакцинации. "Я удовлетворен, что ведомства плотно взаимодействуют. Действительно, в ближайшее время должны выйти на постепенную локализацию производства в Беларуси, это даст новые компетенции в области фармацевтики и микробиологии", - сказал премьер.
По словам главы российской дипмиссии, в ближайшее время алгоритм взаимодействия в сфере вакцинации будет обсуждаться с руководством минздрава Белоруссии. Он подчеркнул, что сотрудничество в этой сфере - пример для других отраслей, в том числе для "экономистов, энергетиков, транспортников". По его мнению, это пример того, как страны могут "взаимодействовать, находя решение, хотя порой (возникают – ред.) какие споры".
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
Вчера, 13:49Распространение коронавируса
РФПИ и Центр Гамалеи создали международный научный совет по "Спутнику V"
В конце декабря Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Белоруссия первой после РФ запустила вакцинацию населения от COVID-19 российской вакциной "Спутник V". Перед Новым годом в Белоруссию поступило 20 тысяч доз российской вакцины "Спутник V". Всего белорусская сторона подписала контракт на поставку первой партии на 170 тысяч доз российской вакцины "Спутник V". Сначала планируется вакцинировать уязвимые группы населения – это медработники, педагоги, сотрудники транспорта, торговли, работники СМИ. Ожидается, что в апреле привиться от коронавируса в стране сможет любой желающий.
Как сообщал глава минздрава, до конца весны в стране вакцинами иностранного производства планируется привить 1,2 миллиона человек, а затем выйти на показатель в 5,5 миллиона вакцинированных. Согласно официальной статистике, население Белоруссии на 1 апреля 2020 года составляло около 9,4 миллиона человек. Пиневич также ранее заявлял, что локализованная российская вакцина от COVID-19 может начать производиться в республике в феврале-марте.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
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