https://ria.ru/20210119/vaktsina-1593653681.html
Иран провел переговоры с Россией, Китаем и Индией о вакцинах от COVID-19
Иран провел переговоры с Россией, Китаем и Индией о вакцинах от COVID-19
Иран провел переговоры с Россией, Китаем и Индией по поводу вакцин от коронавируса, планирует закупку препаратов, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T12:30
2021-01-19T12:30
2021-01-19T12:30
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
али рабии
али хаменеи
китай
индия
иран
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ТЕГЕРАН, 19 янв – РИА Новости. Иран провел переговоры с Россией, Китаем и Индией по поводу вакцин от коронавируса, планирует закупку препаратов, сообщил официальный представитель правительства Али Рабии.По его словам, целью иранских властей является получение безопасной вакцины."Мы получим 16,8 миллиона доз по (инициативе ВОЗ) COVAX. Помимо этого, мы провели с Китаем, Россией и Индией переговоры касательно приобретения и оперативной транспортировки (вакцины). Совершенно определенно мы занимаемся вопросом о покупке вакцин у этих стран", - сказал Рабии в ходе брифинга.В настоящий момент у Ирана нет вакцины против коронавируса. Тем не менее, в стране ведутся собственные разработки препаратов. Первая вакцина "Ково-Иран" уже была введена добровольцам.Также рассматривается вопрос о закупке вакцин из других стран, кроме Великобритании и США, в силу запрета верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В качестве возможных направлений сотрудничества по вакцине от коронавируса в Тегеране называли Китай, Россию, Индию и в последнее время – Кубу, с которой Иран ведет совместные разработки.Касательно российской вакцины "Спутник V", в минздраве Ирана в конце 2020 года сообщали РИА Новости, что Тегеран будет иметь в виду российские вакцины от коронавируса при решении вопроса о покупке препаратов против COVID-19 из-за рубежа.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, али рабии, али хаменеи, китай, индия, иран, в мире