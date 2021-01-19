https://ria.ru/20210119/vaktsina-1593643072.html

Киргизия откажется от вакцины Pfizer

Киргизия откажется от вакцины Pfizer

Киргизия откажется от вакцины Pfizer из-за отсутствия холодильников для ее хранения, сообщил министр здравоохранения республики Алымкадыр Бейшеналиев. РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T11:29

2021-01-19T11:29

2021-01-19T11:39

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

pfizer, inc.

киргизия

в мире

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БИШКЕК, 19 янв - РИА Новости. Киргизия откажется от вакцины Pfizer из-за отсутствия холодильников для ее хранения, сообщил министр здравоохранения республики Алымкадыр Бейшеналиев.По словам министра, один холодильник, способный поддерживать такую температуру, стоит порядка 4 тысяч долларов. "Чтобы обеспечить вакцину Pfizer, на материалы необходимо еще 2 миллиона долларов. Увы, в бюджете таких денег нет", - сказал он.Как подчеркнул Бейшеналиев, в настоящее время Киргизия ведет переговоры с правительством России по поставке в республику российской вакцины - она хранится при температуре от -2 до -18 градусов.Первые случаи коронавируса выявили в Киргизии в марте 2020 года. Всего в стране зафиксировано 83 268 случаев инфицирования COVID-19. Умерли 1390 человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210117/pfizer-1593423791.html

киргизия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, pfizer, inc., киргизия, в мире