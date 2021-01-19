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Киргизия откажется от вакцины Pfizer
Киргизия откажется от вакцины Pfizer
Киргизия откажется от вакцины Pfizer из-за отсутствия холодильников для ее хранения, сообщил министр здравоохранения республики Алымкадыр Бейшеналиев. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T11:29
2021-01-19T11:29
2021-01-19T11:39
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
pfizer, inc.
киргизия
в мире
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БИШКЕК, 19 янв - РИА Новости. Киргизия откажется от вакцины Pfizer из-за отсутствия холодильников для ее хранения, сообщил министр здравоохранения республики Алымкадыр Бейшеналиев.По словам министра, один холодильник, способный поддерживать такую температуру, стоит порядка 4 тысяч долларов. "Чтобы обеспечить вакцину Pfizer, на материалы необходимо еще 2 миллиона долларов. Увы, в бюджете таких денег нет", - сказал он.Как подчеркнул Бейшеналиев, в настоящее время Киргизия ведет переговоры с правительством России по поставке в республику российской вакцины - она хранится при температуре от -2 до -18 градусов.Первые случаи коронавируса выявили в Киргизии в марте 2020 года. Всего в стране зафиксировано 83 268 случаев инфицирования COVID-19. Умерли 1390 человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, pfizer, inc., киргизия, в мире
БИШКЕК, 19 янв - РИА Новости. Киргизия
откажется от вакцины Pfizer из-за отсутствия холодильников для ее хранения, сообщил министр здравоохранения республики Алымкадыр Бейшеналиев.
"Нам предложили американскую вакцину Pfizer. Однако вакцина должна храниться при температуре -70 градусов. Нам хотели предоставить более миллиона доз бесплатно. Для того чтобы привезти, хранить и вакцинировать население, нам нужны специальные холодильники. Но у нас таких холодильников нет", - заявил министр в интервью государственному "Биринчи радио" ("Первое радио").
По словам министра, один холодильник, способный поддерживать такую температуру, стоит порядка 4 тысяч долларов. "Чтобы обеспечить вакцину Pfizer, на материалы необходимо еще 2 миллиона долларов. Увы, в бюджете таких денег нет", - сказал он.
Как подчеркнул Бейшеналиев, в настоящее время Киргизия ведет переговоры с правительством России по поставке в республику российской вакцины - она хранится при температуре от -2 до -18 градусов.
Первые случаи коронавируса выявили в Киргизии в марте 2020 года. Всего в стране зафиксировано 83 268 случаев инфицирования COVID-19. Умерли 1390 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.