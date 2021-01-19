Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210119/vaktsina-1593609583.html
Посол Италии в Москве привился российской вакциной "Спутник V"
Посол Италии в Москве привился российской вакциной "Спутник V"
Посол Италии в России Паскуале Терраччано привился вакциной от коронавируса "Спутник V", сообщает телеканал "Россия 24". РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T03:52
2021-01-19T03:52
распространение коронавируса
паскуале терраччано
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
италия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Посол Италии в России привился вакциной "Спутник V"
https://cdn21.img.ria.ru/images/152117/03/1521170382_0:0:2812:1582_1920x0_80_0_0_f698864f2c1bba51f6979de243f74d87.jpg
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Посол Италии в России Паскуале Терраччано привился вакциной от коронавируса "Спутник V", сообщает телеканал "Россия 24".Дипломат рассказал о прививке на онлайн-конференции об исторических связях между двумя странами.Терраччано подчеркнул, что не испытывал никаких побочных эффектов после укола и в ближайшее время собирается сделать тестирование на уровень антител.Вакцина "Спутник V" разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с РФПИ. Препарат создан на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека, ее важные преимущества — безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. По результатам анализа данных в заключительной контрольной точке в рамках пострегистрационного исследования отечественная разработка показала эффективность 91,4 процента, а для тяжелых случаев — сто процентов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20210116/gvineya-1593347621.html
https://ria.ru/20210117/vaktsina-1593371662.html
россия
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/152117/03/1521170382_288:0:2812:1893_1920x0_80_0_0_e4cf2af63001fd1fed859ca03a69fd68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
паскуале терраччано, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, италия, общество, в мире

Посол Италии в Москве привился российской вакциной "Спутник V"

03:52 19.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПодготовка к ПМЭФ-2018Чрезвычайный и полномочный посол Итальянской Республики Паскуале Терраччано на Петербургском международном экономическом форуме 2018 в Санкт-Петербурге. 23 мая 2018
Подготовка к ПМЭФ-2018Чрезвычайный и полномочный посол Итальянской Республики Паскуале Терраччано на Петербургском международном экономическом форуме 2018 в Санкт-Петербурге. 23 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Посол Италии в России Паскуале Терраччано привился вакциной от коронавируса "Спутник V", сообщает телеканал "Россия 24".
Дипломат рассказал о прививке на онлайн-конференции об исторических связях между двумя странами.
Президент Гвинейской Республики, действующий председатель Африканского союза Альфа Конде. 28 сентября 2017 - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
16 января, 18:52
Президент Гвинеи привился российской вакциной "Спутник V"
Терраччано подчеркнул, что не испытывал никаких побочных эффектов после укола и в ближайшее время собирается сделать тестирование на уровень антител.
Вакцина "Спутник V" разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с РФПИ. Препарат создан на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека, ее важные преимущества — безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. По результатам анализа данных в заключительной контрольной точке в рамках пострегистрационного исследования отечественная разработка показала эффективность 91,4 процента, а для тяжелых случаев — сто процентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Вакцина Sputnik V - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
17 января, 06:50Распространение коронавируса
В Европе заявили о способности "Спутника V" остановить пандемию
 
Распространение коронавирусаПаскуале ТерраччаноВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияРоссийский фонд прямых инвестицийИталияОбществоВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:32Эксперты считают, что Австралия не будет принимать туристов в 2021 году
15:20Nord Stream 2 AG рассказала о реакции партнеров на угрозу санкций США
15:19Назван простой способ быстрее заснуть
15:19В Башкирии рассказали о проекте антиковидного паспорта
15:18В Петербурге посетитель детской поликлиники напал на врача
15:17Историк Соколов проиграл иск по фильму о "жертвах русского Наполеона"
15:17Зюганов увидел у Навального лишь попытки организации "майдана" в России
15:11В ОБСЕ оценили возможность диалога власти и оппозиции в Белоруссии
15:09Жириновский считает, что мог бы стать президентом Украины
15:08Жириновский потребовал от Навального подтверждающие его диагноз документы
15:04Суд отказал в УДО бросившему урну в полицию на незаконной акции в Москве
15:01Диетолог рассказал, что надо есть перед вакцинацией от COVID-19
15:00Рэпер Дрейк побил мировой рекорд по числу прослушиваний на Spotify
14:56В Центре Гамалеи оценили опасность нового очага коронавируса в Китае
14:56В Ирландии выявили более 80 побочных эффектов от вакцины Pfizer
14:56Эксперт оценила влияние вакцинации от COVID-19 на репродуктивную систему
14:55Раскрыты обстоятельства смерти ведущего программы "Время" Выхухолева
14:54Глава КС Украины официально стал подозреваемым в подкупе свидетеля
14:51Pfizer задерживает поставки вакцины от COVID-19 в Италию
14:51Путин окунулся в проруби на Крещение
Лента новостейМолния