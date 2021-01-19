https://ria.ru/20210119/vaktsina-1593609583.html

Посол Италии в Москве привился российской вакциной "Спутник V"

Посол Италии в Москве привился российской вакциной "Спутник V"

Посол Италии в России Паскуале Терраччано привился вакциной от коронавируса "Спутник V", сообщает телеканал "Россия 24". РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T03:52

2021-01-19T03:52

2021-01-19T03:52

распространение коронавируса

паскуале терраччано

вакцина "спутник v"

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общество

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Посол Италии в России привился вакциной "Спутник V"

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Посол Италии в России Паскуале Терраччано привился вакциной от коронавируса "Спутник V", сообщает телеканал "Россия 24".Дипломат рассказал о прививке на онлайн-конференции об исторических связях между двумя странами.Терраччано подчеркнул, что не испытывал никаких побочных эффектов после укола и в ближайшее время собирается сделать тестирование на уровень антител.Вакцина "Спутник V" разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с РФПИ. Препарат создан на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека, ее важные преимущества — безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. По результатам анализа данных в заключительной контрольной точке в рамках пострегистрационного исследования отечественная разработка показала эффективность 91,4 процента, а для тяжелых случаев — сто процентов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20210116/gvineya-1593347621.html

https://ria.ru/20210117/vaktsina-1593371662.html

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2021

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