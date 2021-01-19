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В Раде предложили запретить перенос выходных и рабочих дней
В Раде предложили запретить перенос выходных и рабочих дней
Группа депутатов Верховной рады Украины зарегистрировала законопроект, которым предусматривается запрет на перенос выходных и рабочих дней, соответствующий... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T16:48
2021-01-19T16:48
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КИЕВ, 19 янв - РИА Новости. Группа депутатов Верховной рады Украины зарегистрировала законопроект, которым предусматривается запрет на перенос выходных и рабочих дней, соответствующий проект закона обнародован на сайте парламента.Согласно украинскому законодательству, кабинет министров может переносить выходные и рабочие дни с целью создания благоприятных условий для использования праздничных и нерабочих дней, а также рационального использования рабочего времени."Запрещается перенос выходных и рабочих дней на предприятии, в учреждении или организации, кроме случаев, установленных настоящим кодексом", - говорится в законопроекте.В пояснительной записке к законопроекту говорится, что чрезмерные переносы рабочих дней негативно влияют на продуктивность труда, минимизируют возможности работы с инвесторами и донорами, а также формируют негативную репутацию потенциала Украины в контексте ведения бизнеса. Кроме того, в документе отмечается, что перенос рабочих дней иногда приводит к шестидневной рабочей неделе, что является нарушением законодательных требований к минимальному времени отдыха работника.По мнению инициаторов законопроекта, его принятие согласует законодательство Украины с законодательством стран ЕС в вопросе переноса рабочих дней с целью более эффективного сотрудничества между странами и увеличения экономического потенциала Украины."Перенос рабочих дней - типично советская традиция, которая до сих пор сохраняется в некоторых постсоветских странах, в частности в России", - говорится в пояснительной записке.
https://ria.ru/20210119/kultura-1593607582.html
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верховная рада украины, украина, в мире

В Раде предложили запретить перенос выходных и рабочих дней

16:48 19.01.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 19 янв - РИА Новости. Группа депутатов Верховной рады Украины зарегистрировала законопроект, которым предусматривается запрет на перенос выходных и рабочих дней, соответствующий проект закона обнародован на сайте парламента.
Согласно украинскому законодательству, кабинет министров может переносить выходные и рабочие дни с целью создания благоприятных условий для использования праздничных и нерабочих дней, а также рационального использования рабочего времени.
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"Запрещается перенос выходных и рабочих дней на предприятии, в учреждении или организации, кроме случаев, установленных настоящим кодексом", - говорится в законопроекте.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что чрезмерные переносы рабочих дней негативно влияют на продуктивность труда, минимизируют возможности работы с инвесторами и донорами, а также формируют негативную репутацию потенциала Украины в контексте ведения бизнеса. Кроме того, в документе отмечается, что перенос рабочих дней иногда приводит к шестидневной рабочей неделе, что является нарушением законодательных требований к минимальному времени отдыха работника.
По мнению инициаторов законопроекта, его принятие согласует законодательство Украины с законодательством стран ЕС в вопросе переноса рабочих дней с целью более эффективного сотрудничества между странами и увеличения экономического потенциала Украины.
"Перенос рабочих дней - типично советская традиция, которая до сих пор сохраняется в некоторых постсоветских странах, в частности в России", - говорится в пояснительной записке.
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