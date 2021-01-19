https://ria.ru/20210119/ukraina-1593657176.html

Госохрана заблокировала главе КС Украины доступ в здание суда

Госохрана заблокировала главе КС Украины доступ в здание суда

Сотрудники управления государственной охраны Украины вновь не пустили в здание Конституционного суда его председателя Александра Тупицкого. РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T12:46

2021-01-19T12:46

2021-01-19T13:41

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КИЕВ, 19 янв — РИА Новости. Сотрудники управления государственной охраны Украины вновь не пустили в здание Конституционного суда его председателя Александра Тупицкого.В предыдущий раз судье отказали в доступе 30 декабря: ему удалось зайти только по пропуску посетителя. В пресс-службе инстанции заявили, что Тупицкий расценивает подобные действия как очередную попытку вмешательства в свою деятельность. По мнению суда, это может привести к дестабилизации работы всего органа.Проблемы вокруг КС Украины и его главы начались после того, как суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование, и отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. Впоследствии был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций: это нарушало систему антикоррупционной реформы, принятие которой было среди требований для предоставления Украине безвизового режима с Евросоюзом и оказания финансовой помощи от международных кредиторов. В Офисе президента Украины решение судебного органа назвали неправовым и противоречащим интересам страны. В итоге кабмин поручил возобновить доступ к реестру.В конце декабря Тупицкого вызвали в офис генерального прокурора. Против него возбудили несколько уголовных дел, в том числе из-за самовольного занятия земельного участка в Крыму, а также госизмены. Судья заявлял, что действительно владеет участком на полуострове, но не знает, как его задекларировать на Украине. Дела против себя он расценил как давление. Вскоре президент страны Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС на два месяца. Представитель главы государства в суде Федор Вениславский подчеркивал, что это не увольнение, а временная мера. Конституционный суд посчитал, что Зеленский вышел за рамки своих конституционных полномочий. В инстанции считают, что Тупицкий обязан продолжать работу.

https://ria.ru/20201225/ks-1590885985.html

https://ria.ru/20201030/korruptsiya-1582354596.html

https://ria.ru/20201102/tupitskiy-1582735918.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире