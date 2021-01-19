Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210119/tupitskiy-1593674974.html
Представитель Зеленского объяснил недопуск главы КС на рабочее место
Представитель Зеленского объяснил недопуск главы КС на рабочее место
Сотрудники управления государственной охраны правомерно не пустили главу Конституционного суда (КС) Украины Александра Тупицкого на рабочее место, так как указ... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T13:58
2021-01-19T13:58
владимир зеленский
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591608969_0:0:1814:1020_1920x0_80_0_0_21e921eedc45452af5b44f237a1342bd.jpg
КИЕВ, 19 янв - РИА Новости. Сотрудники управления государственной охраны правомерно не пустили главу Конституционного суда (КС) Украины Александра Тупицкого на рабочее место, так как указ президента Владимира Зеленского о его отстранении от должности судьи не утратил силу, заявил во вторник представитель главы государства в КС Федор Вениславский.Ранее пресс-служба КС сообщила, что сотрудники управления государственной охраны Украины вновь не пускают главу КС Тупицкого на рабочее место."Указы президента юридически действуют, пока они не отменены и не признаны неконституционными, и не утратили силу. То есть указ президента об отстранении господина Тупицкого с должности судьи КС Украины в данный момент действует, он никем не обжалован, никем не поставлен под сомнение с точки зрения его неконституционности, а значит, обязателен для всех… Соответственно, Государственная служба охраны, я не знаю какими она руководствовалась мотивами, не пуская Тупицкого на работу, но ее действия абсолютно правомерные с точки зрения того, что указ президента обязателен и для управления государственной охраны", - заявил Вениславский в эфире телеканала "Украина 24".При этом он пояснил, что административные функции главы КС все равно выполняет судья, а Тупицкий отстранен от выполнения функций судьи.В декабре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца. Представитель главы государства в КС Федор Вениславский заявил, что это не увольнение, не прекращение полномочий судьи, а временная мера. Конституционный суд посчитал, что, подписав указ, Зеленский вышел за рамки своих конституционных полномочий. В КС добавили, что Тупицкий обязан продолжать работу в соответствии с конституцией. Тридцатого декабря сотрудники госохраны не пускали Тупицкого в здание суда, ему удалось зайти только по пропуску посетителя.Ранее Конституционный суд подтвердил, что Тупицкому пришла повестка о вызове в офис генерального прокурора. В его отношении возбуждены несколько уголовных дел, в том числе по факту самовольного занятия земельного участка в Крыму, совершенного группой лиц, а также госизмены. Тупицкий подтвердил наличие у него земельного участка в Крыму, но заявил, что не знает, как его задекларировать на Украине. Он также назвал возбуждение дел давлением на него.Проблемы вокруг КС Украины и его главы начались после того, как суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.После этого Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил Раде признать ничтожным решение КС Украины об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава КС заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота.
https://ria.ru/20210115/donbass-1593272509.html
https://ria.ru/20210119/amerika-1593568219.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591608969_0:0:1814:1362_1920x0_80_0_0_eacd0b15b850fbe1c56bdc627f5a3cfb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир зеленский, украина, в мире

Представитель Зеленского объяснил недопуск главы КС на рабочее место

13:58 19.01.2021
 
© REUTERS / Kostyantyn ChernichkinГлава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий
Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© REUTERS / Kostyantyn Chernichkin
Читать ria.ru в
КИЕВ, 19 янв - РИА Новости. Сотрудники управления государственной охраны правомерно не пустили главу Конституционного суда (КС) Украины Александра Тупицкого на рабочее место, так как указ президента Владимира Зеленского о его отстранении от должности судьи не утратил силу, заявил во вторник представитель главы государства в КС Федор Вениславский.
Ранее пресс-служба КС сообщила, что сотрудники управления государственной охраны Украины вновь не пускают главу КС Тупицкого на рабочее место.
"Указы президента юридически действуют, пока они не отменены и не признаны неконституционными, и не утратили силу. То есть указ президента об отстранении господина Тупицкого с должности судьи КС Украины в данный момент действует, он никем не обжалован, никем не поставлен под сомнение с точки зрения его неконституционности, а значит, обязателен для всех… Соответственно, Государственная служба охраны, я не знаю какими она руководствовалась мотивами, не пуская Тупицкого на работу, но ее действия абсолютно правомерные с точки зрения того, что указ президента обязателен и для управления государственной охраны", - заявил Вениславский в эфире телеканала "Украина 24".
При этом он пояснил, что административные функции главы КС все равно выполняет судья, а Тупицкий отстранен от выполнения функций судьи.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
15 января, 20:39
Зеленский заявил об отсутствии прогресса в урегулировании в Донбассе
В декабре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца. Представитель главы государства в КС Федор Вениславский заявил, что это не увольнение, не прекращение полномочий судьи, а временная мера. Конституционный суд посчитал, что, подписав указ, Зеленский вышел за рамки своих конституционных полномочий. В КС добавили, что Тупицкий обязан продолжать работу в соответствии с конституцией. Тридцатого декабря сотрудники госохраны не пускали Тупицкого в здание суда, ему удалось зайти только по пропуску посетителя.
Ранее Конституционный суд подтвердил, что Тупицкому пришла повестка о вызове в офис генерального прокурора. В его отношении возбуждены несколько уголовных дел, в том числе по факту самовольного занятия земельного участка в Крыму, совершенного группой лиц, а также госизмены. Тупицкий подтвердил наличие у него земельного участка в Крыму, но заявил, что не знает, как его задекларировать на Украине. Он также назвал возбуждение дел давлением на него.
Военнослужащие США на церемонии открытия совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
08:00
США перестали интересоваться Украиной: теперь войны ждут в другом месте
Проблемы вокруг КС Украины и его главы начались после того, как суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.
После этого Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил Раде признать ничтожным решение КС Украины об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава КС заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота.
 
Владимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:32Эксперты считают, что Австралия не будет принимать туристов в 2021 году
15:20Nord Stream 2 AG рассказала о реакции партнеров на угрозу санкций США
15:19Назван простой способ быстрее заснуть
15:19В Башкирии рассказали о проекте антиковидного паспорта
15:18В Петербурге посетитель детской поликлиники напал на врача
15:17Историк Соколов проиграл иск по фильму о "жертвах русского Наполеона"
15:17Зюганов увидел у Навального лишь попытки организации "майдана" в России
15:11В ОБСЕ оценили возможность диалога власти и оппозиции в Белоруссии
15:09Жириновский считает, что мог бы стать президентом Украины
15:08Жириновский потребовал от Навального подтверждающие его диагноз документы
15:04Суд отказал в УДО бросившему урну в полицию на незаконной акции в Москве
15:01Диетолог рассказал, что надо есть перед вакцинацией от COVID-19
15:00Рэпер Дрейк побил мировой рекорд по числу прослушиваний на Spotify
14:56В Центре Гамалеи оценили опасность нового очага коронавируса в Китае
14:56В Ирландии выявили более 80 побочных эффектов от вакцины Pfizer
14:56Эксперт оценила влияние вакцинации от COVID-19 на репродуктивную систему
14:55Раскрыты обстоятельства смерти ведущего программы "Время" Выхухолева
14:54Глава КС Украины официально стал подозреваемым в подкупе свидетеля
14:51Pfizer задерживает поставки вакцины от COVID-19 в Италию
14:51Путин окунулся в проруби на Крещение
Лента новостейМолния